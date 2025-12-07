この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「国内トップ"ニチレイ"の冷凍食品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開。自他共に認める「偏食」だという氏原が、国内トップクラスの冷凍食品メーカー「ニチレイ」の商品を忖度なしでレビューし、その中で光る逸品を見つけ出している。



動画では、過去の企画で高評価だった同社製品への期待を背景に、「豚キムチ炒飯」や「ビーフシチュードリア」など、多彩なラインナップを実食。しかし、偏食家である氏原の評価は厳しく、多くの商品に対して「思ったより普通」「まぁこんなもんか」といった冷静なコメントが続く。



特に、コラボ商品である「松本楼監修 ビーフシチュードリア」に対しては、美味しいと評価するサカモトを横目に「もっと美味くなれるね」と、ポテンシャルを活かしきれていないと指摘。また、期待の高かった「豚キムチ炒飯」についても「もっと豚キムチかと思ってたのに」と、パッケージの印象と実際の味のギャップに物足りなさを表明した。



そんな辛口評価が続く中、氏原が「トップレベルに美味しかった」と絶賛したのが「梅しそささみ天」である。「もう1個食いたい」と語り、冷凍食品の中ではずば抜けていると高く評価した。



ほとんどの商品が氏原の「リピートは無い」という厳しい基準の前に敗れ去ったが、「梅しそささみ天」だけはリピート確定と太鼓判を押した。味にうるさい人が選ぶニチレイの冷凍食品として、一つの確かな基準が示された内容となっている。