広島FWジェルマンの契約満了が発表された

J1のサンフレッチェ広島は12月4日、FWヴァレール・ジェルマンとの契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことが決定したと発表した。

ファンからも「寂しい」「まじか…」と反響を呼んでいる。

35歳のジェルマンは母国のフランス1部ASモナコでキャリアをスタート。ニース、マルセイユ、モンペリエと国内クラブを渡り歩き、23年からオーストラリアのマッカーサーFCへ。そしてそして今季より広島に加入した。

負傷もあったが復帰した5月には移籍後初得点を記録した。リーグ戦ではここまで23試合2ゴール1アシストと思うようなプレーは見せられず、途中出場も多いなかで4日にクラブから契約満了での退団が発表された。

ファンからも「まだ頑張ってほしい！」「いつか広島に来た時に指導とかして欲しいな」「どこへ行ってもずっと応援し続けます」「プレーには惚れ惚れしました」「来てくれてありがとうございます」「そっかー残念」「1年でお別れなのか」「間違いなくインパクトを残した助っ人」「嘘だろ…」とさまざまコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）