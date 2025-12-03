元不動産業76歳男性が語る人生哲学「一番楽しかった」年金未加入で生活保護に至った過去と現在の心境
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」に76歳の元不動産業の男性が出演。「会社に年金は掛けてもらえなかった」と自身の経歴を明かし、現在は生活保護を受給しながら暮らす生活の実態と、その中で感じる感謝や社会の偏見について赤裸々に語った。
男性は現在76歳。清掃などのアルバイトをしながら生活している。自身のキャリアで最も長かったのは、52歳頃から約13年間続けた不動産会社でのアルバイトだったという。しかし、その会社は家族経営で、男性は準社員という扱いだったため「『年金は入れないよ』と言われ」、厚生年金には加入できなかった。
年金に加入できない代わりに給料を上げてほしいと交渉したこともあったが、「会社に収益を上げていないからダメだ」と一言で断られた過去を振り返る。結果として、現在は年金を受給しておらず、50代の頃から生活保護に頼る生活を送っていると明かした。
一方で、生活保護を受給する立場として、世間からの厳しい視線を感じることもあるという。アパートを探しに不動産会社を訪れた際には、「税金で生活してるんだから、良い部屋だ、悪い部屋だ、贅沢言うな」と心無い言葉を浴びせられた経験も告白。一部で「人間じゃない」と思われることもあると、差別の実態に言及した。
それでも男性は「みなさんの助けがあってこうやって生きていられる。ありがたい」と、税金で生活が支えられていることへの感謝の念を何度も口にした。波乱の人生を振り返りつつ、穏やかな口調で現状を受け入れる男性の姿が、視聴者に静かな問いを投げかけている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
年金の現実を知るためには、実際に年金を受給している人から話を聞くのが一番！ 街角で出会った高齢者から、年金受給額、使い道、さらには現在の生活状況に至るまで、視聴者さんが気になるアレコレをインタビューし、年金受給者のリアルな声をお届けします！！
youtube.com/@nenkin-talk YouTube