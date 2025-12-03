ドラマ考察系YouTuberが解説、『良いこと悪いこと』最大の謎。「カタカナどのこ」と「岡本健吾」を結びつける伏線とは
ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第７話ドラマ考察 ドの子の姿を発見！！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。日本テレビ系ドラマ『良いこと、悪いこと』に登場する2人の「どのこ」と、本編未登場の謎の人物「岡本健吾」の正体について考察した。
動画ではまず、作中で「ひらがなのどのこ（猿橋園子）」と「カタカナのどのこ」が字幕で明確に使い分けられている点を指摘。カタカナのどのこは、小学5年生の時にキングたちにいじめられていた人物であると解説する。そしてもう一つの謎として、ドラマ本編には登場していない「岡本健吾」という名前を挙げる。この名前は、放送前のティザー映像に映った黒板の日直欄や、コミカライズ版でタイムカプセルから出てきた「夢の絵」の封筒に書かれていたという。
考察の核心は、この「岡本健吾」と「カタカナどのこ」が同一人物である可能性だ。投稿者は「もし（岡本健吾が）登場するなら、もう『岡本健吾＝どのこ』というパターンしか残されていないのではないか」と推測する。その上で、さらに踏み込んだ仮説を展開。「岡本健吾くんが女性っぽい姿をしていた」「体は男性でも性自認は女性だったという人かもしれない」と述べ、ちょんまげが2人の「どのこ」を混同していたのは、岡本健吾が当時から女性的な風貌だったからではないかと分析した。
この仮説に基づくと、現在は女性として登場している「東雲晴香」こそが、元は岡本健吾、つまりカタカナどのこだったのではないかという可能性が浮かび上がる。動画の終盤では、キングたちの小学生時代の集合写真に一人だけ関係のない人物が映り込んでいるシーンを提示し、これがカタカナどのこの姿ではないかと指摘。物語の根幹に関わる謎の人物の正体に迫る、大胆な考察を繰り広げた。
