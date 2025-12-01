¡Úµð¿Í¡Û ÀõÌîæÆ¸ã¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¡×¡Ö£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡×¤Î£Ì£Å£Ï¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Í°Æ
¡¡µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î£É£Í£Í¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£ÇÁª¼ê¡ßÌîµå¹¥¤·Ý¿Í¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ë¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¤È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼½ªÈ×¤Ë¤Ï¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£ÀõÌî¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ò¤É¤â¤«¤é¡Ö´ÝÁª¼ê¤À¤È¥Þ¥ë¥Ý¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¡£ÀõÌîÁª¼ê¤Î¿·¤·¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤«¤Ï¹Í¤¨¤¿¤ê¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡££Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅç¤¬¡Ö¤³¤³¤Ç·è¤á¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¾ìÆâ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡×¤Î£Ì£Å£Ï¤¬Äó°Æ¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É°ì¼þ¸å¤Ë¡¢¤¦¤É¤ó¤ò¤¹¤¹¤ëÆ°¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤ËÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¹Ô¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤ÎÂç¹¥Êª¤Ç¡¢½Ð¿È¸©¡¦¹áÀî¤ÎÌ¾Êª¤Î¤¦¤É¤ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Æ°¤¤ò¸«¤¿ÀõÌî¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£º£µ¨¤Ï£²£¹»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£¸Ê¬£·ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸ÂÇÅÀ¡£²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Íèµ¨£´Ç¯ÌÜ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£Áè¤¤¤Ï¤·Îõ¤À¤¬¡¢°ú¤²¼¤¬¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£³°Ìî¤ÎÄê°ÌÃÖ¤òÃ¥¼è¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£