TVアニメ『鎧伝サムライトルーパー』から38年――。正統続編となる【完全新作】のオリジナル・ストーリーで再び動き出す！新アニメ『鎧真伝サムライトルーパー』、2026年1月に放送決定！超特報映像リメイク版、サムライトルーパー担当キャストのイニシャルが公開され、謎に包まれているキャラクターのシルエット画像も発表された。☆公開されたシルエット画像をチェック！（写真5点）＞＞＞バンダイナムコフィルムワークスのア