年末調整や確定申告の季節がやってきます。毎年のことながら、膨大な領収書やレシート、クレジットカードの明細やらと格闘することを思うとうんざりしますが、不要な書類も大量に生まれます。この手の書類をそのまま捨てるのは、個人情報漏洩の観点からもちょっと抵抗がありますよね。

そこで導入したいのが、家庭用のシュレッダー。アイリスオーヤマのシュレッダーはA4サイズに対応しており、同時に5枚の裁断が可能。4×40mmの細切れにざくざくカットされた紙を見ていると、なぜか気持ちよくなります。10〜11号のステープラー針も、そのままでカットできる点はポイント高いですね。

この手のシュレッダーは続けて使用しているとかなり熱を持つのですが、このモデルも連続使用時間は約2分。モーター過熱時にはサーマルプロテクターで自動的にストップするほか、ヒューズで電源遮断する安心設計です。

部屋の片隅に置いておけるコンパクトサイズですが、ダストボックスは8.7リットル（A4用紙65枚分）の容量があります。年末の大掃除にも役立ちそうなアイテム。Amazonブラックフライデーで13%OFFになっているお得なタイミングで手に入れましょう。

