「いきなりステージ4」がんが数ヶ月で末期に至るケースを医師が解説
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
外科医・佐藤典宏氏がYouTubeで「いきなり「がん」ステージ４(IV)は本当にあるのか？発見された時にはすでに遠くの臓器に転移があるがんの特徴を医師が解説」と題した動画を公開。外科医の佐藤典宏氏が、「いきなりステージ4」のがんは実在するのか、そのメカニズムについて詳しく解説した。
佐藤典宏氏はまず、「いきなりステージ4」とは、健康診断などで異常がなかった人が、ある日突然ステージ4のがんと診断されるような、短期間で急激に進行するケースを指すと定義する。一般的ながんの進行は、がん細胞が発生してから数年から数十年かけてゆっくりと進むのが定説であると佐藤氏は説明する。
しかし佐藤氏は、海外の医学誌に掲載された症例として、68歳の男性の胆嚢がんが、わずか4ヶ月でステージ1からステージ4へと急速に進行したケースを紹介。これは稀なケースとしつつも、「いきなりステージ4」が決してあり得ない話ではないことを示した。こうした急速な進行は、がんが発生した「臓器・組織のタイプ」、がん細胞の「遺伝子変異のパターン」、そして患者自身の免疫力などを含む「患者側の因子」の3つが複雑に関係していると佐藤氏は指摘した。
また、従来のがん進展モデルでは、がんは局所で大きくなってから転移すると考えられていたが、佐藤氏は近年の新たなモデルにも言及。それによると、がんは「前がん病変の段階など、非常に早期から遠くの臓器に転移している」可能性があり、原発巣の成長と並行して転移巣も大きくなることで、発見時にはすでにステージ4という事態が起こり得ると解説した。「いきなりステージ4」という言葉が当てはまるケースは稀ではあるものの、実際に存在することを理解し、早期発見・早期治療の重要性を再認識する必要があるだろう。
外科医・がん専門医「佐藤典宏（さとう のりひろ）」のYouTubeチャンネルです。「がん」の予防・診断・治療・セルフケアについて、幅広く発信します。
