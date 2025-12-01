この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イヤホン・ヘッドホン専門店「eイヤホン」のPRスタッフであるゆーでぃ氏が、YouTubeチャンネルで「【どうせ使うなら高音質で！】専門店スタッフが選ぶType-C to 3.5mmイヤホンジャック変換のおすすめ3選!!」と題した動画を公開。スマートフォンで有線イヤホンを使用する際に必須の変換アダプタについて、数千円の投資で音質を大きく向上できる3つのモデルを比較レビューした。



動画で紹介されたのは「FIIO KA11」「Hi-Unit HSE-AD03-pnk（ピダック）」「radius RK-DA60CK」の3製品。ゆーでぃ氏は、そもそもなぜ変換アダプタで音が変わるのかについて、スマホ内蔵のDAC（デジタル-アナログ変換器）やアンプはノイズの影響を受けやすく、専用設計された外付けアダプタを使用することで、よりクリアでパワフルなサウンドが得られると解説した。



各製品の音質について、同氏はそれぞれの個性を明確に指摘。FIIOの「KA11」は、味付けが少なく「イヤホンの音のままクリアになるイメージ」と評価。解像度が向上し、特にハイハットやシンバルなど高音域の繊細さが際立つため、スッキリとしたサウンドを好むユーザーにおすすめだとした。一方、凛として時雨のドラマー・ピエール中野氏が監修した「ピダック」は、KA11とは対照的に「低域の押し出しが強く、ベースやドラムが前にくる」と説明。迫力のあるサウンドを求める人に適していると述べた。同じく低域に定評のあるradiusの「RK-DA60CK」については、ピダックが低音の「押し出し」を強化するのに対し、こちらは「量と厚みが増す」というキャラクターの違いを解説した。



ゆーでぃ氏は、変換アダプタは単なる接続ツールではなく、手軽に音質をカスタマイズできる重要なオーディオアクセサリーであると強調。今回紹介した3製品も、クリアさを追求するモデルから、迫力を増すモデルまで個性は様々だ。どうせ買い替えるなら、自分の好みに合わせて「良い音」の製品を選ぶことで、いつもの音楽体験を格段に向上させられるだろう。