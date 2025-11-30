この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドラマ考察YouTuberが解説、『良いこと悪いこと』予告映像の謎。“加工された音声”に隠された伏線とは

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第７話ドラマ考察 次回予告映像の声は加工されていた！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。日本テレビ系のドラマ『良いこと悪いこと』の次回予告で流れた謎の声「やっと気づいた」が、実は加工された音声であり、その正体が物語の重要な鍵を握っていると解説した。



動画で考察の中心となるのは、次回予告でキング（間宮祥太朗）とターボー（森本慎太郎）が見ている映像から聞こえる「やっと気づいた」という声の主である。この声は、かつての同級生「森くん」のものだと推測されていたが、考察者はこの音声が加工されている可能性を指摘。事実、別のテレビ番組で放送された番宣映像では、加工されていない地声と思われる音声が流れており、その声質から、声の主は俳優の古舘佑太郎さんである可能性が極めて高いと分析した。



古舘佑太郎さんは、劇中でキングの娘・花音（宮崎莉里沙）の担任教師である「森先生」を演じている。このことから、これまで謎に包まれていた同級生「森くん」の現在の姿が、森先生であることがほぼ確実になった。しかし、考察者は「もし森くんが連続殺人事件の犯人なら、ここで正体を明かすのは不自然だ」と語る。「犯人ならできるだけ隠した方がいい」からである。



この考察に基づき、動画では森くん＝森先生は犯人ではなく、別に真犯人がいるという説を展開。改めてターボーが最も怪しい人物として浮上し、「ターボーがもし事件を起こしているなら、誰かに罪をなすりつけたいはず」「その相手として博士（森くん）は一番いい相手だったんじゃないか」と推測した。一言の音声に隠された巧妙な仕掛けが、物語の犯人像を大きく揺るがす可能性を示唆する考察となっている。