カナダ出身選手では歴代4人目…ジャマール・マレーがレギュラーシーズン通算1万得点超え

11月29日（現地時間28日）。デンバー・ナゲッツは、ホームのボール・アリーナでサンアントニオ・スパーズとの「エミレーツNBAカップ2025」グループプレー最終戦に臨んだ。

ウェスタン・カンファレンスのグループCで、準々決勝進出がかかった一戦は、同点12度、リードチェンジ20度を記録した。ナゲッツは第3クォーター途中に18点をリードしていたものの、スパーズの粘りの前に最終スコア136－139で惜敗。2勝2敗の得失点差＋23とし、グループプレー敗退となった。

この試合で、ナゲッツのジャマール・マレーはフィールドゴール成功率65.0パーセント（13／20）、3ポイントシュート成功率62.5パーセント（5／8）、フリースロー成功率85.7パーセント（6／7）でゲームハイの37得点に4リバウンド7アシストをマーク。

先発のアーロン・ゴードン、クリスチャン・ブラウンをケガで欠く中、ナゲッツはマレーの他にキャメロン・ジョンソンが6本の長距離砲を沈めて計28得点に6リバウンド2スティール、ニコラ・ヨキッチが21得点9リバウンド10アシスト、ペイトン・ワトソンとティム・ハーダウェイJr.がそれぞれ15得点を残した。

そしてこの試合を終えてレギュラーシーズン通算1万31得点に到達したマレーは、フランチャイズ史上7人目の通算1万得点超え。カナダ出身選手ではスティーブ・ナッシュ（元フェニックス・サンズほか／1万7387得点）、アンドリュー・ウィギンズ（マイアミ・ヒート／1万4431得点）、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー／1万1951得点）に次ぐ4人目の快記録となっている。

今シーズンのマレーは、ここまで17試合へ出場し、いずれもキャリアハイとなる平均24.0得点4.6リバウンド6.8アシストに1.1スティールを残し、ヨキッチとともにナゲッツをけん引している。

【動画】スパーズ戦で37得点を奪ったマレー





