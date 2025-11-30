この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この方法なら「お金がないダメ会社」から利益爆増する会社に変わることができます。今すぐあなたのビジネスに活用してください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された動画「この方法なら『お金がないダメ会社』から利益爆増する会社に変わることができます。今すぐあなたのビジネスに活用してください。」で、倒産させないプロ・市ノ澤翔氏が登場。市ノ澤氏は、「スターバックスが家賃200万円の高立地でもなぜ黒字経営を維持できるのか」について、自身の体験談や豊富な経営ノウハウをもとに熱く語った。



冒頭、市ノ澤氏は「スタバみたいに戦略的に経営していけば、コストが出てもしっかり儲けることができる」とし、無計画な運営では高額な家賃は致命傷になると警鐘を鳴らす。そのうえで、スターバックスの歴史や成功の裏にある「ブランディングと顧客体験への徹底したこだわり」に強く着目。「最高のコーヒーを提供するのは当然ながら、スターバックス体験やサードプレイスとしての価値を作ってきた」と語り、ブランド力が高単価を正当化し、他店との差別化に大きく寄与していると解説した。



実際、市ノ澤氏は「高級ブランドが安売りをしないように、価格の高さこそがブランド価値の根源」と喝破。スターバックスがインスタグラムで“イケてる自分”を演出できる場として支持を集める事実に触れ、「マックやコンビニでは生まれない付加価値がスタバにはある」と独自の視点を示した。加えて、「コーヒー豆やタンブラーなどグッズの無駄のなさや収益構造の巧みさ」にも踏み込み、商品単価の高さやFLR比率の管理など具体的な数字で「スターバックスは高利益体質を戦略的に作り出している」と強調した。



動画の終盤、市ノ澤氏は「お客様に提供している価値は何なのか、徹底的に考えて自分の会社にしか出せない付加価値を作り出せ」と視聴者にアドバイス。「付加価値は作ろうと思わなければ作れない」と断言し、「黒字社長になって夢や欲望を実現しよう」とメッセージを送った。また、「経営や財務の知識を身につければ、どんな会社でもキャッシュリッチな経営者になれる」と語り、今後も続く企業経営ノウハウの配信に期待を持たせて締めくくった。