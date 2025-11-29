松本vs北九州 スタメン発表
[11.29 J3第38節](味フィ西)
※15:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 19 杉田隼
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 18 大橋尚志
MF 24 小川大貴
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
FW 14 安藤翼
控え
GK 35 神田渉馬
DF 7 馬渡和彰
DF 17 山本龍平
MF 20 前田陸王
MF 25 川上航立
MF 36 松村厳
MF 46 安永玲央
FW 42 田中想来
FW 43 林誠道
監督
早川知伸
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 6 星広太
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 34 高吉正真
MF 49 駒沢直哉
FW 10 永井龍
控え
GK 41 杉本光希
DF 4 長谷川光基
MF 11 喜山康平
MF 28 木實快斗
MF 32 高柳郁弥
MF 66 高橋大悟
FW 18 渡邉颯太
FW 24 吉長真優
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平
