ÃË½÷¶¦ÍÑ¤Î¼øÆý¼¼¤Ï¤¢¤ê¡©¼ÂºÝ¤Ï±ü¤ËÀìÍÑ¸Ä¼¼¡¡É½µ¤á¤°¤êX¾å¤ÇµÄÏÀ¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¡ÖÂ¾¶õ¹Á¤ËÊï¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¡×
ÆáÇÆ¶õ¹Á¡ÊÆáÇÆ»Ô¡Ë¤Ë¤¢¤ëÃË½÷¶¦ÍÑ¤Î¼øÆý¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íý²ò¤·¤¬¤¿¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Î°ìÉô¤Ç½Ð¤Æ¡¢µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ï¡¢¼øÆý¼¼Æâ¤ÎÀìÍÑ¸Ä¼¼¤ò»È¤¦¤¬¡¢»È¤¤¤Å¤é¤¤¤È¤ÎÀ¼¤âÊì¿Æ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¼øÆý¼¼¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÆáÇÆ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼èºà¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¼øÆý¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ï¶²ÉÝ¡×¡ÖÀµÄ¾¾ì½ê¤ÏÊ¬¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¼øÆý¼¼¤ÏÃË½÷¶¦ÍÑ¤Ç¤¹¡×¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÂç¤¤ÊÓ®ÆýÉÓ¥Þ¡¼¥¯¤Î²¼¤Ë¡¢¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÃË½÷¶¦ÍÑ¡×¤È¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼øÆý¼¼¤ËÆþ¤ë¥É¥¢¤Î°ìÉôÊ¬¤ò»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢2025Ç¯11·î25Æü¤ËX¾å¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬Íý²ò¤·¤¬¤¿¤¤¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
ÆáÇÆ¶õ¹ÁÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃË½÷¶¦ÍÑ¼øÆý¼¼¤Ï¡¢1¡Á3³¬¤Î¼êÀö¤¤¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¼¼Æâ¤Ë¤Ï¥ª¥à¥Ä¸ò´¹Âæ¡¢Ä´Æý´ïÅù¤¬È÷¤¨¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼øÆýÀìÍÑ¸Ä¼¼¤â¤¢¤ê¡¢ÃË½÷·óÍÑ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼øÆý¼¼Æâ¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ü¤Ë2¤Ä¤Î¸Ä¼¼¤¬¸«¤¨¤¿¡£
ÃË½÷¶¦ÍÑ¤òµ¿Ìä»ë¤·¤¿Åê¹Æ¤Ï¡¢2Ëü·ï¤Û¤É¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥×¥é¥¤¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀìÍÑ¸Ä¼¼¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼øÆý¼¼Æâ¤ËÉã¿Æ¤âÆþ¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Êì¿ÆÂ¦¤«¤é¤Ï°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤â½Ð¤¿¡£¡Ö¼øÆý¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ï¶²ÉÝ¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¹Ô¤²á¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ²»¤¬Ï³¤ì¡¢¥ª¥à¥Ä¸ò´¹Âæ¤Ê¤É¤ÈÀìÍÑ¸Ä¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀµÄ¾¾ì½ê¤ÏÊ¬¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â½Ð¤¿¡£
Â¾¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥ë¡¼¥à¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óµÙ·Æ¼¼¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆáÇÆ¶õ¹Á¤ÎÌ¿Ì¾¤¬°¤¤¡×¡Ö¼øÆý¼¼¤Ã¤ÆÌ¾¾Î¤ÎÊÑ¹¹¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¤â½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃË½÷¶¦ÍÑ¼øÆý¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î·Ð±Ä´ÉÍýÉô¤Ï28Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¼øÆý¥Ö¡¼¥¹Á°¤Î¾²¤Ë¡Ø½÷ÀÀìÍÑ¡Ù¤È¥µ¥¤¥óÉ½¼¨¤·¤¿¤¤¡×
¡ÖÂ¾¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¼øÆý¼¼¤È¤ÎÉ½¼¨¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ï¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥ë¡¼¥à¤ÈÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥à¥Ä¸ò´¹Âæ¤ä¤ªÅò¤¬½Ð¤Æ¥ß¥ë¥¯¤¬ºî¤ì¤ëÄ´Æý´ï¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÊÌ¤Ë¤·¤Þ¤¹¤È¡¢°ÜÆ°¤¬ÉÔÊØ¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼øÆý¥Ö¡¼¥¹¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥à¥Ä¸ò´¹Âæ¤äÄ´Æý´ï¤Ê¤É¤Ï¡¢¼êÁ°¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éã¿Æ¤ÎÊý¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×
2¤Ä¤¢¤ë¸Ä¼¼¤Î¼øÆý¥Ö¡¼¥¹¤Ï¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ÇÆþ¸ý¤òÊÄ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¢ÉÕ¤¤Î¸Ä¼¼¤¬¤¢¤ë¶õ¹Á¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Î¤¾¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ì¾ð¤âÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
±ü¤Î¼øÆý¥Ö¡¼¥¹¤Ï¡¢½÷À¤À¤±¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»È¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤Î¤´»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥¹Á°¤Î¾²¤Ë¡Ø½÷ÀÀìÍÑ¡Ù¤È¥µ¥¤¥óÉ½¼¨¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÃË½÷·óÍÑ¤Ç»ÈÍÑ¡×¤¬¸Ä¼¼¤â»Ø¤¹¤È¤âÆÉ¤á¤ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÉ½¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¡¢SNS¾å¤Ç¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
