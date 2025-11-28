「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２８日午後１時現在で京都きもの友禅ホールディングス<7615.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



京都友禅ＨＤは商い増勢のなか一時１０％を超える上昇で１６３円まで買われる場面があった。時価総額３０億円未満の小型株だが、株価が１００円台と超低位に位置する一方、流動性に富むことから個人投資家を中心とした短期筋の買いが活発化している。今月１２日に発表した２５年４～９月期は売上高が２ケタ伸長となるなか、営業損益は１億６７００万円の黒字（前年同期は３億９１００万円の赤字）と急改善、通期計画である６６００万円の黒字予想も超過した。決算発表直後は急伸したものの大口の売りをぶつけられて値を消した経緯がある。目先筋の投げが一巡したところを見計らって、投機性の強い資金が仕切り直しの買いを入れてきたもようだ。



出所：MINKABU PRESS