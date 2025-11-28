インスタグラムで報告

米大リーグの大物スター選手がインスタグラムで来日を報告し、反響が広がっている。突然明かされた事実に、ネット上では「東京来てるのか！」「日本居るのマジ？」といった声があがり、騒然となった。

お忍びで日本に現れたのは、アストロズのジェレミー・ペーニャ内野手。インスタグラムのストーリーズ投稿には、東京・渋谷の街中で佇む1枚の写真がアップされていた。

大物の来日が反響を呼び、ネット上では驚きの声が並んでいた。

「ペーニャ東京来てるのか！」

「日本居るのマジ？」

「え？ペーニャ来日してんの？」

「ペーニャが渋谷いたのか」

「東京行けばペーニャに会えたってこと！」

「円安効果！？」

28歳のペーニャはドミニカ共和国出身。2018年のMLBドラフト3巡目（全体102位）でアストロズから指名を受け、22年にメジャーデビュー。136試合で22本塁打、打率.253をマークし、ワールドシリーズでは打率.400、1本塁打3打点でMVPも受賞した。アストロズ打線の中心として活躍した今季は125試合に出場し、17本塁打62打点の打率.304の成績だった。



（THE ANSWER編集部）