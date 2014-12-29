『ペーニャ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
退団説が広がる中、最優先事項は契約延長でありレアル残留を望むという
サッカーダイジェストWeb
打球速度180キロ・飛距離136メートルという特大弾を記録したとのこと
THE ANSWER
東京・渋谷の街中で佇む写真をアップし、ネット上では驚きの声が続出
FOOTBALL ZONE
スペイン紙によると、アラウホ、カサド、ロペスの売却も検討されているそう
SOCCER KING
theWORLD（ザ・ワールド）
ペーニャは「勝利に貢献して、順位を1つでも上にあげたい」と宣言
フルカウント
MLB公式サイトは「特大ホームランの準備をしよう」と呼び掛けている
新幹線で緊急移動し、3点リードの8回無死で代打として登場し安打を放った
スポーツ報知
今季にオリックスから移籍したが、ここまで39打点と振るわなかった
デイリースポーツ
大久保監督は、3人そろって不振の現状に、いら立ちを隠せなかったという
ペーニャは、来日4年目で初のサヨナラアーチを放った
スポニチアネックス
ソフトバンクの内川聖一が16打点で1位となり、両リーグでトップに立った
BASEBALL KING
メンタルの弱さを指摘し「チームが苦しくなると打たなくなる」とオリ関係者
東スポWEB
昨季は32本塁打をマークし、長打が課題の楽天には大きな補強となりそうだ
オリックスを退団したペーニャは楽天が興味を示している
1位はオリックスのウィリー・モー・ペーニャ、2位は日本ハムの中田翔だった