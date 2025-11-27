義両親の勧めで「二世帯住宅」を建てたけど、光熱費と固定資産税の負担があいまいに…。年金暮らしの二人に押し付けるのはよくない？

二世帯住宅は「完全分離型」か「一部共有型」で費用負担が変わる

二世帯住宅には構造上の違いがあり、それによって光熱費や固定資産税の扱いが大きく変わります。代表的な形は表1の2つです。

表1

タイプ 特徴 費用負担の目安 完全分離型 玄関・水回り・キッチンなどすべてが別 各世帯で個別契約しやすく、分担も明確 一部共有型 玄関・浴室・キッチンなど一部が共用 共用部分の費用分担が必要で、あいまいになりやすい

※筆者作成

光熱費については、完全分離型であればメーターも分かれているため、個別に支払う形でトラブルが少ないですが、一部共有型だと契約もひとつで、どちらがどれだけ負担するかが曖昧になるのが一般的です。

固定資産税に関しては、住宅の所有名義や登記の状況によって、誰に納税義務があるのかが決まります。共有名義であれば、法定割合に応じた負担が原則となりますが、実際には代表者がまとめて支払い、後から清算するケースも多いです。



年金暮らしの義両親に「費用負担」を求めるのは現実的？

義両親が年金収入で生活している場合、光熱費や税金の一部負担を求めることに抵抗を感じる人も少なくありません。しかし、収入が少ないことを理由にすべての費用を子世帯側が負担していると、将来的に不満やストレスの種になりがちです。

現実的な解決策としては、次のような方法が考えられます。



・光熱費は「使用割合」で折半する（例えば1階を親世帯、2階を子世帯が使う場合、面積で按分）

・固定資産税は「所有割合」に応じて負担する

・義両親が金銭的に負担が難しい場合は、「家事や育児支援」といった役割分担でバランスを取る

つまり、お金だけでなく、労働や時間の提供も“家庭内経済”の一部として考えると、対等な関係を築きやすくなるのです。



家族間の費用トラブルを避けるためのチェックポイント

費用分担が曖昧なままだと、最初は我慢できても、数年後に関係が悪化する原因になることもあります。表2のような点を明確にしておくことが大切です。

表2

チェック項目 内容の目安 光熱費の支払い方法 誰の名義で契約するか、どのように按分するかを事前に話し合う 固定資産税の負担割合 登記名義に応じて、法的根拠をもとに決める 食費・生活費などの共有支出 一定額を月ごとに積み立てるなど、明確なルールをつくる 収入差が大きい場合の配慮 家事分担や将来の相続に配慮して不満が出ないようにする

※筆者作成

このように、お金の問題は“感情”の問題にもつながるため、家族内であっても紙に書き出して見える化することが重要です。



おすすめ関連記事

まとめ

義両親の勧めで建てた二世帯住宅。そこには家族の絆や助け合いの精神がありますが、一方で、光熱費や固定資産税の分担が曖昧なままでは、将来的な不和の原因になるリスクも含んでいます。

特に年金暮らしの義両親に負担をかけたくないという気持ちは尊重すべきですが、だからといってすべてを子世帯が背負う必要もありません。お金以外の貢献（家事・育児・介護など）も含めて、「家族としてどうバランスを取るか」を早めに話し合い、ルールをつくっておくことが、円満な二世帯生活の第一歩です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

