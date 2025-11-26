解散したTOKIOの国分太一（51）が26日、代理人の菰田優弁護士とともに都内で会見に出席した。国分が公の場に姿を現すのは、6月20日に日本テレビが国分に過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったとして、同局の人気バラエティー「ザ！鉄腕！DASH！！」の降板を発表して以来、初めて。元TOKIOのメンバー、城島茂（55）と松岡昌宏（48）に言及した。

会見で騒動を謝罪し、涙を流した国分。「私の人生のほとんどはTOKIOだった」と語り、「今でも折に触れ、声をかけてくれる城島、松岡の2人には感謝しかありません。彼らを誇りに思っています」と2人について思いを口に。「グループとしての形はなくなっても、想いは繋がっているということに気づきました」と語った。

「そして30年にわたって出演させていただいた『鉄腕DASH』も私の人生の大きな一部。多くを学び、人として成長させていただきました。スタッフ、関係者、地域の皆様、視聴者の皆様にお詫びとこれまでの感謝を申し上げたいです」と感謝。「また、TOKIOのスポンサーの皆様にも、こちらから事情を説明できない状態にもかかわらず、かなり配慮をいただき、感謝しております」とも語った。

騒動の中で「（2人は）答え合わせができていない状況の説明しかできてないことに、私としては本当に申し訳ない気持ちであります。ただ、その中でも解散したけれどもメンバーはメンバー、共に歩んでいきましょうという温かい言葉をいただいているので、本当に誇りに思います」と話した。

今回の経験について、2人は昨日伝えたといい、「今の思いをしっかりと伝えてきてくださいと、温かい言葉をいただいた」と告白。2人との関係についても「2人とも連絡も取ってますが、時間が合う時には会って、これからのこと、これまでのこと、いろいろとお話の時間を作ってもらっています」と説明。「突然の解散となり、メンバー2人もその余韻に浸ることなく、各社への対応をしなきゃいけない状況でありました。それにも、対応している時にお会いする方たちの一言一言、私にしっかりと伝えてくれております。本当に、感謝しかありません」とした。

日テレは6月20日に国分の「ザ！鉄腕！DASH！！」降板を発表。同局の福田博之社長が会見を開いたが、問題行為の詳細についてはプライバシー保護を理由に明かさなかった。