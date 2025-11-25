明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

００：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

００：００ 米・住宅販売保留指数

０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

０９：３０ 豪・消費者物価指数

１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・耐久財受注

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

※米・７年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：タカショー<7590>



出所：MINKABU PRESS