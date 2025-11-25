明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
００：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
００：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
００：００ 米・住宅販売保留指数
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
０９：３０ 豪・消費者物価指数
１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・耐久財受注
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数
※米・７年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：タカショー<7590>
出所：MINKABU PRESS
