Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿24Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ê¤É¤·¡¢11¿Í¤¬»à½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¸½¾ì¤ò¾å¶õ¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÂçÄÌ¤ê¤Ç¡¢¸«ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤Ä¾Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤¬ºÇ½é¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤Æ¤«¤éÂ¾¤Î¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤ÆÄä»ß¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤è¤½290¥á¡¼¥È¥ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢¿®¹æ¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤Î»ö¸Î¸½¾ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢1¤ÄÌÜ¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ÏÂÎ©¾ÃËÉ½ð¶á¤¯¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¡¢ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ò¤Ï¤Í¤ÆÆ¨Áö¡£½÷À¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2¤ÄÌÜ¡£Æ¨Áö¤òÂ³¤±¤ë¼Ö¤ÏÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÊâÆ»¤ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÁö¹Ô¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¹Ô¼Ô4¿Í¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬½Å½ý¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¡£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¼ÖÆ»¤ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÁö¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¿ô¤Î¼Ö¤È¾×ÆÍ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄÉÆÍ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤é6¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¡¢3¤Ä¤Î¸½¾ì¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ11¿Í¤¬»à½ý¤¹¤ë¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Ë½Áö¤·¤¿¼Ö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂÎ©¶è¤Ë½»¤à37ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÃË¤¬¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê11·î24ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë
