¡Ö¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ä¤ë¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¡Ä¡×¡¡¿Íµ¤Ê¨Æ¥¢¥¤¥É¥ë¹ßÎ×¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å·¿´¡½Âó¿¿¶½¹Ô¤ÇÇ®»ëÀþ
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¤¬24Æü¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬·ãÆÍ¡£ÃíÌÜ¤Î¶½¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¶½¹Ô¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡£ÀÄ¤Î°áÁõ¤ÇÆ²¡¹¤È¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ç¤â¡ÖËÜÆü¤ÎAmazon¥×¥é¥¤¥à¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëprime video Boxing 14 À¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡º£²ó¤â·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£°æ¾å¾°Ìï¤é¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ç¤â¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤Ç¡¢¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£X¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤Á¤ã¤ó¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¼¡×¡Ö¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤ª¤ë¤ä¤ó!!¡×¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¿¹ÏÆ¤µ¤ó½Ð¤È¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ò¤ä¤ë¤¿¤Ó¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Çº£Æü¤âX¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö·»µ®¤Î»þ¤âÍü¡¹²Æ¤ä¤Ã¤¿¤è¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤È°æ¾å¤Ï¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç·ãÆÍ¡£Æá¿ÜÀî¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦½éÄ©Àï¡£°æ¾å¤Ï13¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
