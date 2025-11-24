AirPodsや洗濯洗剤もプライスダウン。「Amazon ブラックフライデー」でチェックしたい目玉商品30
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」がいよいよ始まりました。今回はApple製品や飲食料品、日用品などの目玉商品をご紹介。人気商品はセール終了を待たずに売り切れることもあるので、早めのご購入がおすすめです！

いつでもどこでもタンパク質チャージ。「inバー プロテイン」


inバー

inバー プロテイン ザクザクビター (18本入×1箱) プロテインバー ビターチョコ チョコバー クランチチョコタイプ ビター 甘さ控えめ 高タンパク16g ビタミンB群7種配合 森永製菓 【Amazon.co.jp 限定】

3,213円 → 2,249円（30%オフ）

圧倒的なコスパで人気。REYSの「カフェオレ風味」


REYS

REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)

3,980円 → 3,781円（5%オフ）

ふっくらおあげが美味しい。「どん兵衛 きつねうどん（東）」


どん兵衛

どん兵衛 きつねうどん (東) 日清食品 カップ麺 96g×12個

3,059円 → 1,537円（50%オフ）

麦のうまみと澄んだ味わいを引き出した「キリン 一番搾り生ビール」


一番搾り

一番搾り キリン ビール350ml×24本 生ビール

4,998円 → 4,480円（10%オフ）

糖質70%オフ。雑味のないすっきりとした味わいの「GREEN LABEL」


GREEN LABEL(グリーンラベル)

GREEN LABEL(グリーンラベル) キリン ビール500ml×24本 淡麗グリーンラベル 発泡酒 糖質70%オフ

5,581円 → 4,524円（19%オフ）

「アタックZERO ドラム式専用」メガジャンボサイズの詰め替え用


アタック

アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ

1,939円 → 1,648円（15%オフ）

黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg


アタック

アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ

1,333円 → 979円（27%オフ）

ニットもカジュアル服も。「エマール リフレッシュグリーンの香り」


エマール

エマール 洗濯洗剤 おしゃれ着 ハリ感チャージ成分２倍配合！洗うたびシワカタチ回復 リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 １４００ｇ

1,071円 → 813円（24%オフ）

ジップロック フリーザーバッグ」のMサイズ×90枚


Ziploc

Ziploc 【大容量】ジップロック フリーザーバッグ ジッパー付き M 90枚入 クリア・ブルー

1,551円 → 954円（38%オフ）

シーンやシーズンを選ばず着用できる。Championのスウェットシャツ


Champion

[チャンピオン] トレーナー 長袖 裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Z-370-L

5,830円 → 3,042円（48%オフ）

寝ている間に疲れを癒やす。「BAKUNE」リカバリーウェア


TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE スウェット 上下セット メンズ 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ リカバリーウェア 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ネイビー L

26,840円 → 22,814円（15%オフ）

特許技術で足元から身体を温める「まるでこたつソックス」


okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス 532-995

1,800円 → 1,457円（19%オフ）

ソフトで耐久に優れた人工皮革アッパー。アディダスのスニーカー


adidas(アディダス)

スニーカーアドバンコート ベースコアブラック/コアブラック/グレーシックス(GW9284)27.0 cm

7,150円 → 6,210円（13%オフ）

ベストコスメ106冠受賞。VT Cosmeticsのフェイスマスク


VT COSMETICS

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

2,420円 → 1,694円（30%オフ）

睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル


ヒツジのいらない枕

ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極

15,800円 → 13,430円（15%オフ）

HDR対応のゲームや映像をよりダイナミックで高画質に楽しめる。IODATAのゲーミングモニター


アイ・オー・データ

アイ・オー・データ IODATA ゲーミングモニター 27インチ GigaCrysta WQHD 180Hz AHVAパネル ブラック(HDMI×2/DisplayPort/VESA対応/高さ調整/縦横回転/土日サポート/日本メーカー) EX-GDQ271JA

43,800円 → 32,800円（25%オフ）

一日中使用しても肩と腕が疲れにくいトラックボール


Logicool(ロジクール)

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き

7,700円 → 5,180円（33%オフ）

長時間バッテリーで外出先でも使いやすい「Fire HD 10」


Amazon

Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック

19,980円 → 10,980円（45%オフ）

世界最高クラスのノイキャンを備えた「Bose QuietComfort Ultra Headphones」


BOSE(ボーズ)

Bose QuietComfort Ultra Headphones 完全 ワイヤレス 空間オーディオ ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 ブラック

59,400円 → 32,670円（45%オフ）

アクティブノイズキャンセリングなしの「Apple AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定

21,800円 → 17,700円（19%オフ）

リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」


Soundcore

Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック

14,990円 → 11,990円（20%オフ）

バッテリー長持ち。カメラ性能も向上した「iPhone 16」


Apple(アップル)

Apple iPhone 16 (256 GB) - ウルトラマリン SIMフリー 5G対応

139,800円 → 118,900円（15%オフ）

6.7インチの画面で最大27時間のビデオ再生が可能。「iPhone 16 Plus」


Apple(アップル)

Apple iPhone 16 Plus (512 GB) - ホワイト SIMフリー 5G対応

184,800円 → 161,820円（12%オフ）

一日中使えるロングバッテリー。Apple Pencil Pro対応の「iPad mini（A17 Pro）」


Apple(アップル)

Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? スターライト

78,800円 → 64,800円（18%オフ）

ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」


Anker

Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 17 / 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 (ブラック)

3,490円 → 2,590円（26%オフ）

10000mAhの大容量。ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー


Anker

Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 小型 iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ (ブラック)

8,490円 → 5,990円（29%オフ）

3台まとめてこれひとつ。「Prime Wall Charger」


Anker

Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ブラック)【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max 他 iPhone シリーズ MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応

8,490円 → 4,690円（45%オフ）

ペットを部屋に残しても安心。TP-Linkの「見守りカメラ」


Tapo(タポ)

【Amazon Alexa 認定取得】 TP-Link ネットワークWi-Fiカメラ ペットカメラ フルHD 屋内カメラ 夜間撮影 相互音声会話 動作検知 スマホ通知 ドーム型防犯カメラ Tapo C200 3年保証

4,378円 → 2,781円（36%オフ）

掃除性能の最高峰を極めた一台。Anker「Eufy」


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Omni E25 (ロボット掃除機)【ローラーモップ/全自動クリーニングステーション/自動ゴミ収集/モップ洗浄・乾燥 / 20000Pa 吸引力/モップリフト/洗剤投入/水拭き/マッピング/AIカメラ 障害物回避/毛がらみ除去/伸縮サイドブラシ/アプリ操作】

149,900円 → 89,790円（40%オフ）

本格カフェメニューが楽しめるDe’Longhiの全自動コーヒーマシン


De'Longhi(デロンギ)

De’Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカスタート ECAM22062B コーヒーメーカー エスプレッソマシン 全4メニュー ラテクレマシステム マイラテ機能 カフェラテ 自動ミルクフロッサー [ブラック] デロンギファミリー登録で3年保証

128,000円 → 84,800円（34%オフ）

その他のセール商品


い・ろ・は・す（I LOHAS）

い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水

2,055円 → 1,620円（21%オフ）

NEBULA

Anker Nebula Capsule 3 Laser（レーザー 小型 Google TV搭載 モバイル プロジェクター）【家庭用 フルHD Netflix対応 300ANSI ルーメン 大画面 天井投影 自動台形補正 オートフォーカス 8W スピーカー バッテリー内蔵 ホームシアター ホームプロジェクター 持ち運び 1080P アンカー ネビュラ カプセル3 レーザー】

119,900円 → 79,900円（33%オフ）

シャープ(SHARP)

【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h

24,980円 → 19,800円（21%オフ）

Attenir

アテニア (Attenir) スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ 175mL (毛穴/乾燥/角質) クレンジング メイク落とし (クレンジングオイル/ダブル洗顔不要) リフレシングシトラスの香り / 約2か月分 レギュラーボトル

1,980円 → 1,683円（15%オフ）

パンパース

【パンツ Lサイズ】パンパース オムツ さらさらケア (9~14kg) 224枚(56枚×4パック) [ケース品] 【Amazon.co.jp限定】

8,280円 → 6,624円（20%オフ）

TIRTIR

[TIRTIR] Mask fit Cushion [ティルティル] マスクフィットクッション 本体 18g RED CUSHION 21N

2,970円 → 2,079円（30%オフ）

