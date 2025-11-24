日産が新「FRセダン」発売！ 豪華な「専用の内外装」＆“400馬力超え”のV6ターボ搭載！ 「GT-R」や「フェアレディZ」と同じボディカラーも魅力！ 「スカイライン」最高級モデルとは？

熟成された最上級モデルならではの豪華専用装備が魅力！

日産は2025年10月27日に「スカイライン」の一部仕様向上を発表し、同年11月13日に受注を開始しました。

今回の仕様向上では、ボディカラーに新色「ワンガンブルー」を追加するなど、小規模な改良が行われました。また、限定販売の特別仕様車「400R Limited」も新たに設定されています。

そんなスカイラインの中でも、最も高価な最上級モデルとはどのようなクルマなのでしょうか。

専用の内装もカッコイイ！

スカイラインは1957年に初代モデルが誕生して以来、70年近くにわたり多くのファンから支持されてきたプレミアムスポーツセダンです。現行型は2014年の発売以降、たびたび改良が実施されてきました。

2019年の大幅なマイナーチェンジではフェイスリフトを行うとともに、運動性能を追求した高性能モデル「400R」が登場。

また現在は販売を終了していますが、先進運転支援技術「プロパイロット2.0」を搭載したハイブリッドモデルも注目を集めました。

2025年10月の仕様向上では、新色「ワンガンブルー」を追加。このカラーは「フェアレディZ」や、同年8月で生産終了となった「GT-R」にも設定されている特別色で、特殊顔料により昼夜で異なる印象を与えるといいます。

また、グレード体系と価格を見直したほか、衝突被害軽減ブレーキの検知対象を歩行者や自転車まで拡大するなど、安全面の改良も施されています。

そんな現行スカイラインの中で最も高価なモデルが「400R Limited」です。同車は今回の仕様変更に合わせて登場したモデルで、400Rをベースに走行性能をさらに高めた限定車となっています。

ボディサイズは全長4810mm×全幅1820mm×全高1440mm、ホイールベース2850mmと、他グレードと共通です。

エクステリアには、特別カーボンパーツのリアスポイラーやドアミラーカバー、レッド塗装の4輪ブレーキキャリパー、ガンメタ塗装のアルミホイールなど、専用装備を多数採用。

タイヤは「DUNLOP SP SPORT MAXX GT 600」を装着し、フロント245／40R19、リア265／35R19と前後異なるサイズを採用するなど、専用のチューニングが施されています。

ボディカラーは新色のワンガンブルーを含む全7色をラインナップ。シート素材は本革で、インテリアカラーはブラックまたはホワイトから選べます。

内装にはシリアルナンバープレートやカーボン製センターコンソールフィニッシャーを採用し、限定モデルならではの特別感を演出しています。

主な標準装備として、運転席／助手席パワーシート、本革巻ステアリングホイール・シフトノブ、NissanConnectナビゲーションシステム、ETC2.0ユニットなどを備えます。

なお、パーキングブレーキは足踏み式で、現在主流の電動パーキングブレーキは採用されていません。

安全装備は全車に「360度セーフティアシスト」を標準搭載。検知範囲を歩行者や自転車まで拡大した「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」や、「インテリジェント クルーズコントロール」などを含んでいます。

駐車支援として、「インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物検知機能付）」も標準装備です。

パワートレインには、最高出力405PS、最大トルク475Nmを発生する3リッターV型6気筒ツインターボ「VR30DDTT」型エンジンを搭載。駆動方式はFR（後輪駆動）、トランスミッションはマニュアルモード付き7速ATです。

なお、400R Limitedの価格（消費税込）は693万5500円となっており、400台限定で販売されます。日産によると、注文は先着順とし、限定台数に達し次第受付を終了するとのことです。