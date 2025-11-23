°ÛÌ±Â²¤Ë3000¿Í¤Î¹ÄÂ²¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ìŽ¤¼ýÍÆ½êÁ÷¤ê¤Ë¡ÄŽ¢ÀïÍøÉÊŽ£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¹ÄÂ²¤¿¤Á¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿Èá»´¤Ê·ëËö
¢£Ãæ¹ñ¡¦ËÌÁ×¤Çµ¯¤¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÙÇÃ×»ö·ï
1127Ç¯¶â¹ñ¤Î·³Àª¤¬Á×¡ÊËÌÁ×¡Ë¤ÎÅÔ¡¦³«Éõ¤òÀêÎÎ¤·¡¢Á×¤Î¾å¹Äµ«½¡(¤¤½¤¦)¤È¹ÄÄë¶Ö½¡(¤¤ó¤½¤¦)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹Ä¹¡¡¦¹ÄÂ²3000Í¾Ì¾¤òÊá¤é¤¨ÙÇÃ×¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌ÷¹¯¤ÎÊÑ¤ÏÍÌ¾¤Ê»ö·ï¤Ç¡¢´ØÏ¢¤Î½ñÀÒ¤âÂ¿¤¤¡£
Ì¡²è²È¤ÎÀÄÌÚÊþ»á¤¬Ï¢ºÜÃæ¤Î¡ØÅ·¾åÎø²Î¡Á¶â¤Î¹Ä½÷¤È²Ð¤ÎÌô»Õ¡Á¡Ù¤Ï¡¢Ì÷¹¯¤ÎÊÑ¤ÎÁ°¸å¤ÎµÜÄî¤òÉñÂæ¤Ë¶â¤Î¹Ä½÷¤¬³èÌö¤¹¤ëÎò»Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢Îò»Ë¤Î´ª½ê¤ò¤ª¤µ¤¨¡¢¶â¤ÎÂ¦¤Î¸À¤¤Ê¬¤ä»ëÅÀ¤â¼è¤ê¹þ¤ó¤À·æºî¤Ç¤¢¤ë¡£
»æ¿ô¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¾ÜºÙ¤ÏÂ¾½ñ¤Ë¤æ¤º¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÌ÷¹¯¤ÎÊÑ¤Ç±¿Ì¿¤¬·ãÊÑ¤·¤¿¹Ä¹¡¤¿¤Á¤ò¼è¤ê¾å¤²¤è¤¦¡£
µ«½¡¤Ï·ë¶É¡¢¶â·³¤Ë¸¥¾å¤¹¤ë¤¿¤áÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸åµÜ¤ò¹½¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤¬70¿Í¤â»Ò½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²¦Ä«Â¸Â³¤ÎÊÝ¸±¤È¤·¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
µ«½¡¤ä¶Ö½¡¤ÎÆóÄë°Ê²¼¤Î¹ÄÂ²¤¬¶â¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢µ«½¡¤Î¶åÃË¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹¯²¦ìä¹½¤Ï¡¢´ñÀ×Åª¤ËÆñ¤òÆ¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ìä¹½¤ÎÀ¸Êìðê»á¤â¡¢ºÊ¤Î¡ü¡Ê¤±¤¤¡Ë»á¤â¡¢Èà¤ÎÌ¼¤â¶â¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¤±¤¤¤Î´Á»ú¤Ï开¤Ë¤ª¤ª¤¶¤È
¶â¤ÏÅö½é¡¢ÎÎÅÚ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼¹Ãå¤ÏÇö¤«¤Ã¤¿¡£¶â·³¤ÏÁ×¤ËÐúÑ´¹ñ²È¤ò»Ä¤·¡¢ËÌ¤ËÅ±¼ý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÐúÑ´¹ñ²È¡ÖÂçÁ¿¡×¤Î¹ÄÄë¤Ë¤Ï¡¢ËÌÁ×¤ÎºËÁê¡¦Ä¥Ë®¾»(¤Á¤ç¤¦¤Û¤¦¤·¤ç¤¦)¤¬¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï°¦¹ñ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¶â·³¤¬Å±¼ý¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÄë°Ì¤òÊÖ¾å¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì±´Ö¤«¤é¸µÍ´¹Ä¹¡ÌÒ»á¤ò·Þ¤¨¤Æ¿âÎüÄ°À¯¡Ê¢¨¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢¨¹Ä¹¡¡¦¹ÄÂÀ¹¡¤¬ÍÄ¤¤¹ÄÄë¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÀÝÀ¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È
Å¯½¡¤Î¹Ä¹¡¤À¤Ã¤¿ÌÒ»á¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÑ¤µ¤ì¡¢¼ºµÓ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ì÷¹¯¤ÎÊÑ¤Î¤È¤¡¢Èà½÷¤ÏÅÔ¤òÎ¥¤ì¤Æ¼Â²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ìµ»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¸µÍ´¹Ä¹¡ÌÒ»á¤Ï¡¢¹¯²¦ìä¹½¤ò¹ÄÄë¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¡£ìä¹½¤ÏÂ¨°Ì¤·¡¢ÆîÁ×¤Î½éÂå¹ÄÄë¡¦¹â½¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÒ»á¤Ï¹â½¡¤ÎÀ¸Êì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ÄÂÀ¹¡¤È¤·¤ÆÂº¤Ð¤ì¤¿¡£Ä¥Ë®¾»¤Ï¡¢Á×¤ÎÉü¹ñ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òºîÀ®¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶â·³¤Î¤â¤È¤ÇÄë°Ì¤òÑ¨¾Î¤·¤¿ºá¤òÃÆ³¯¤µ¤ì¡¢¼«»¦¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤â¤·Ì÷¹¯¤ÎÊÑ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÒ»á¤¬´ñÀ×¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¢£¹ÄÄë¤ÎÊì¤ÈºÊ¤Ï¡¢Å¨¹ñ¤Ç¿«¤á¤ò¼õ¤±¤¿
Ì÷¹¯¤ÎÊÑ¤Ç¤Ï¡¢¹â½¡¡ÊÊÑ¤ÎÅö»þ¤Ï¤Þ¤À¹¯²¦ìä¹½¡Ë¤ÎÊì¤ÈºÊ»Ò¤â¶â·³¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ìä¹½¤ÎÀ¸Êì¤Çµ«½¡¤ÎÂ¦ÈÞ¤À¤Ã¤¿ðê»á¡Ê¸å¤Î¸²¿Î¹Ä¹¡¡£1080Ç¯¡¾1159Ç¯¡Ë¡¢ìä¹½¤ÎÀµºÊ¡¦¡üã½Øô¡Ê¤±¤¤¤Ò¤ç¤¦¤¤¡¦¸å¤Î·ûÀá¹Ä¹¡¡£1106Ç¯¡¾1139Ç¯¡Ë¤ÈÂ¦¼¼¤ÎÅÄ½ÕÍå(¤Ç¤ó¤·¤å¤ó¤é)¤ÈÕª¿ìÕ»(¤¤ç¤¦¤¹¤¤¤Ó)¡¢4ºÐ¤«¤é2ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½÷»ù5Ì¾¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ9Ì¾¤Î½÷À¤¬¶â·³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¶â·³¤ÎËÌÁ÷¤ÎÎ¹Ï©¤Ï²á¹ó¤À¤Ã¤¿¡£ìä¹½¤ÎºÊ¡¦¡ü»á¤â´Þ¤á¡¢Ç¥¿±Ãæ¤À¤Ã¤¿¹Ä¼¼¤Î½÷À¤Ï¼¡¡¹¤ËÍîÇÏ¤·¤ÆÎ®»º¤·¤¿¡£ìä¹½¤Î5¿Í¤ÎÌ¼¤Î¤¦¤Á¡¢²¼¤Î3¿Í¤ÏÎ¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç»à¤ó¤À¡£
Î¹Ï©¤ÎÅÓÃæ¤â¡¢¶â¹ñ¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢µ®ÉØ¿Í¤é¤Ï¶â¿Í¤«¤é¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¿«¤á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¶Ö½¡¤ÎÈþËÆ¤Î¹Ä¹¡¡¦¿ÎØç¹Ä¹¡¼ë»á¡Ê1102Ç¯¡¾1127Ç¯¡Ë¤Ï¶â¤ËÅþÃå¸å¡¢¶þ¿«¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¼«»¦¤·¤¿¡£
¢£ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿ºÊ¤Î»à¤¹¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¤º
ìä¹½¤ÏÆîÁ×¤Î½éÂå¹ÄÄë¡¦¹â½¡¤È¤Ê¤ê¡¢Î×°Â¡Ê¸½ºß¤Î¹º½£¡Ë¤òÎ×»þ¤Î¼óÅÔ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¶â¤È¤ÎßõÎõ¤ÊÀïÁè¤Ï·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢ËÌÁ÷¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î°ÂÈÝ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£¹â½¡¤Ï¡¢Å¨¹ñ¤Ç¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤ÎºÊ¤ò¹Ä¹¡¤Ë¡Öô£ºý¡×¤·¡¢Èà½÷¤¬µ¢¹ñ¤¹¤ëÆü¤Þ¤Ç¹Ä¹¡¤òÎ©¤Æ¤Ì¤³¤È¤òÀÀ¤¦¡£
¶â¿Í¤Ï¹â½¡¤Î²ÈÂ²¤òÀö°á±¡¡Ê¢¨¡Ë¤ËÆþ¤ì¤¿¡£ÀµºÊ¤È2¿Í¤ÎÂ¦¼¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë50¤Ë¼ê¤¬¤È¤É¤¯Ç¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¸Êì¤Îðê»á¤â¡¢¤Þ¤À4ºÐ¤ÎÍÄ½÷2¿Í¤â¡¢Àö°á±¡¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¶þ¿«¤ÎÆü¡¹¤ò¤·¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¢¨¶â·³¤ÎÊáÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ÜÀß¡£¾®ÀâÉ÷¤ÎÎò»Ë½ñ¡ØÌ÷¹¯É£»Ë¡Ù¡Ê¤»¤¤¤³¤¦¤Ï¤¤¤·¡£¸åÀ¤¤Îµ¶½ñÀâ¤¢¤ê¡Ë¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¦¼¼¤ÎÅÄ½ÕÍå¤ÏÀö°á±¡¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿ÍâÇ¯¤Ë»à¤ó¤À¡£
1135Ç¯¡¢¶â¤ÎÂèÆóÂå¹ÄÄë¡¦ÂÀ½¡¡ÊÌ÷¹¯¤ÎÊÑ¤Î¤È¤¤Î¹ÄÄë¡Ë¤¬»àµî¤·¡¢Âè»°Âå¹ÄÄë¡¦ô¦½¡¤¬Â¨°Ì¤¹¤ë¤È¡¢¹â½¡¤Î²ÈÂ²¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯Àö°á±¡¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¸Þ¹ñ¾ë¡Ê¸½ºß¤Î¹õÎµ¹¾¾Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô°ÍÍö¸©¡Ë¤ËÁ«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢¹â½¡¤ÎÉã¡¦µ«½¡¤¬¸Þ¹ñ¾ë¤ÇÉÂË×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1139Ç¯¡¢¡ü»á¤Ï34ºÐ¤Ç¸Þ¹ñ¾ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÂË×¤·¤¿¡£¶â¿Í¤Ï¤³¤ì¤òÈëÆ¿¤·¡¢¹â½¡¤ÏºÊ¤Î»à¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¹Ä¹¡¤¿¤Á¤ÎÇÈÍð¤Î¿ÍÀ¸
1142Ç¯¡¢¹â½¡¤Ï¡¢¶â¤ÎÂè»°Âå¹ÄÄë¡¦ô¦½¡¤È¡Ö¾Ò¶½¤ÎÏÂµÄ¡×¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¡£¹â½¡¤ÎÀ¸Êì¤Îðê»á¤Ï²òÊü¤µ¤ì¡¢ÆîÁ×¤ËÅÏ¤ê¡¢Â©»Ò¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Àµ»Ë¡ØÁ×»Ë¡Ù¹¡ÈÞÅÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â½¡¤Ï¤³¤Î¤È¤½é¤á¤ÆºÊ¤¬»°Ç¯Á°¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹â½¡¤ÏÀ¯¼£¤òµÙ¤ß¡¢ÁÓ¤ËÉþ¤·¡¢Ãú½Å¤ÊÁòµ·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£1145Ç¯¡¢¹Ä¹¡¡ü»á¤Î´½¤¬¶â¤«¤éÆîÁ×¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¹â½¡¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤Ë¤¯¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Èà½÷¤Îëë(¤ª¤¯¤ê¤Ê)¤Ï¡Ö·ûÀá¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£
ÇÈßÑ¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿ðê»á¤Ï¡¢¹â½¡¤Î¹ÄÂÀ¹¡¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¡¢¹¬Ê¡¤ÊÈÕÇ¯¤òÁ÷¤ê¡¢80ºÐ¤Ç»àµî¡£»à¸å¡¢¡Ö¸²¿Î¡×¤Èëë(¤ª¤¯¤ê¤Ê)¤µ¤ì¤¿¡£
Ì÷¹¯¤ÎÊÑ¤Ï¹Ä¹¡¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤â·ãÊÑ¤µ¤»¤¿¡£´ñÀ×¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¸µÍ´¹Ä¹¡ÌÒ»á¡¢¼«»¦¤·¤¿¿ÎØç¹Ä¹¡¼ë»á¡¢ÃÑ¿«¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤ÆÅ·¼÷¤òÁ´¤¦¤·¤¿¸²¿Î¹Ä¹¡ðê»á¡¢ô£ºý¤µ¤ì¤¿·ûÀá¹Ä¹¡¡ü»á¡£
¹â½¡¤ÎÆóÈÖÌÜ¤Î¹Ä¹¡¡¢·ûÀ»»üÎõ¹Ä¹¡¸â»á¡Ê1115Ç¯¡¾1197Ç¯¡Ë¤â¡¢Ì÷¹¯¤ÎÊÑ¸å¤Î»þÂå¤òÍº¡¹¤·¤¯À¸¤¤¿·æÊª¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ï¹â½¡¡¦¹§½¡¡¦¸÷½¡¡¦Ç«½¡¤Î»ÍÂå54Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹¡°Ì¡Ê¹Ä¹¡¤ä¹ÄÂÀ¹¡¤Ê¤É¤Î°Ì¡Ë¤òÊÝ¤Á¡¢¹ñ¤òÎ¢¤«¤é»Ù¤¨¤¿°ïºà¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ì¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ëÉ×¤ò·³Éþ¤òÃå¤Æ»Ù¤¨¤¿¹Ä¹¡
¸â»á¤Ï¡¢14ºÐ¤Ç¹¯²¦»þÂå¤Î¹â½¡¤ÎÂ¦¼¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤ÈÈà¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£Àµ»Ë¡ØÁ×»Ë¡Ù¹¡ÈÞ²¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà½÷¤ÏÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¡¢Åö»þ¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯Ê¸»ú¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤â¤«¤Ê¤ê¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÏÃ¤ò¡¢Ì÷Æñ¤ÎÊÑ¤ÎÄ¾¸å¤ËÌá¤¹¡£
¹â½¡¤Î¸¢ÎÏ¤Ï¡¢Â¨°Ì¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯°ÂÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶â·³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñÆâ¤ÎÉÔËþÊ¬»Ò¤Ë¤âÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¡£¶â¹ñ¤ËÍÞÎ±Ãæ¤Î¡Öµ«¶ÖÆóÄë¡×¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸Ì¿¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹â½¡¤ÎÂ¨°Ì¤Î¼êÂ³¤¤ÎÀµÅýÀ¤òµ¿¤¦À¼¤âº¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¹â½¡¤ÏÂ¨°Ì¤ÎÁ°¸å¡¢³ÆÃÏ¤òÅ¾¡¹¤ÈÆ¨¤²²ó¤Ã¤¿¡£¸â»á¤Ï·³Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¹â½¡¤Îº¸±¦¤Ë»ø¤·¤¿¡£Þ¶¹¾¤Î»ÍÌÀ»³¤ËÆ¨¤²¤¿¤È¤¡¢±ÒÊ¼¤Î°ìÉô¤¬È¿Íð¤ò¤¿¤¯¤é¤ó¤À¡£È¿Íð¼Ô¤¬¹â½¡¤Î½êºß¤òÁÜ¤·¤¿¤È¤¡¢¸â»á¤Ïµ¡Å¾¤ò¤¤«¤»±³¤ò¤Ä¤¡¢Æñ¤òÆ¨¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹â½¡¤é¤ÏÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ³¤¾å¤òÆ¨¤²¤¿¡£µû¤¬°ìÉ¤¡¢³¤ÌÌ¤«¤éÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢Á¥¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£Îò»Ë¤ò¤è¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¸â»á¤Ï¡ÖµÈÃû¤Ç¤¹¡£ÇòµûÆþ½®¤Î¸Î»ö¤ÎºÆ¸½¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¡¢¹â½¡¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£ÇòµûÆþ½®¤ÏÅ¨¤ò¹ß¤·¤Æ»ÙÇÛ¤¹¤ëµÈÃû¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÎ¡¢¼þ¤ÎÉð²¦¤¬ÝÖ¤Îå¡²¦¤ÈÀï¤¦Ä¾Á°¡¢Éð²¦¤Î½®¤ËÇòµû¤¬¼«¤éÈô¤Ó¹þ¤à¤È¤¤¤¦ÄÁ»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£Éð²¦¤Ï¤³¤ì¤òÅ·¤ÎµÈÃû¤À¤È¸«¤Ê¤·¡¢¼þ·³¤Î»Îµ¤¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢ÝÖ·³¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¸â»á¤ÏÊÙ³Ø¤ËÎå¤ß¡¢¹â½¡¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ãþ°¦¤µ¤ì¡¢µ®ÈÞ¤Ë¤Þ¤Ç¾º¤Ã¤¿¡£¾Ò¶½¤ÎÏÂµÄ¤¬À®Î©¤·¡¢ô£ºý¤µ¤ì¤¿¹Ä¹¡¡¦¡ü»á¤Î»à¤¬È½ÌÀ¤·¤¿ÍâÇ¯¡¢¸â»á¤Ï¹Ä¹¡¤ËÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
²ÃÆ£ Å°¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë
ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø
ÆüËÜµþ·à¿¶¶½¶¨²ñÈó¾ï¶ÐÍý»ö¡¢ÆüËÜÃæ¹ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñÍý»ö¡£1963¡Ê¾¼ÏÂ38¡ËÇ¯¡¢ÅìµþÅÔ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£Àì¹¶¤ÏÃæ¹ñÊ¸²½¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÃæ¹ñ¸ìÃæ¹ñÊ¸³Ø²ÊÂ´¶È¡£Æ±Âç³Ø±¡¿ÍÊ¸²Ê³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£90¡Á91Ç¯¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¾©³Ø¶â¹âµé¿Ê½¤À¸¤È¤·¤ÆËÌµþÂç³ØÃæÊ¸·Ï¤ËÎ±³Ø¡£¹ÅçÂç³ØÁí¹ç²Ê³ØÉô½õ¶µ¼øÅù¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£¡Øµþ·à¡ÖÀ¯¼£¤Î¹ñ¡×¤ÎÇÐÍ¥·²Áü¡Ù¡ÊÃæ¸øÁÑ½ñ¡Ë¤ÇÂè24²ó¥µ¥ó¥È¥ê¡¼³Ø·Ý¾Þ¡Ê·Ý½Ñ¡¦Ê¸³ØÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£
¡ÊÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø ²ÃÆ£ Å°¡Ë