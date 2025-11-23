¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯°äÉÊ¤Î»þ·×3²¯±ßÄ¶¡¡²áµîºÇ¹â³Û¡¢¿Ë¤ÏÄÀË×»þ¹ï¤ÇÄä»ß
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û1912Ç¯¤Î¹Ò³¤Ãæ¤ËÉ¹»³¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÄÀË×¤·¤¿±Ñ¹ë²ÚµÒÁ¥¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤Î¾èµÒ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶â¤Î²ûÃæ»þ·×¤¬22Æü¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢Ìó178Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó3²¯6500Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£¶¥Çä²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤Î°äÉÊ¤ä¤æ¤«¤ê¤ÎÂ£¤êÊª¤Ç²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥Çä²ñ¼Ò¤ä±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»þ·×¤Î½êÍ¼Ô¤ÏÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÏ·ÊÞÉ´²ßÅ¹¥á¡¼¥·¡¼¥º¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¥¤¥¸¥É¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥¦¥¹¤µ¤ó¡£ºÊ¥¢¥¤¥À¤µ¤ó¤¬1888Ç¯¡¢¥¤¥¸¥É¡¼¤µ¤ó¤Î43ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÂ£¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£È¯¸«¸å¤Ï°ìÂ²¤ËÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡»þ·×¤Î¿Ë¤ÏµÒÁ¥¤¬³¤¤ËÄÀ¤ó¤À¸áÁ°2»þ20Ê¬¤´¤í¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ë¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿É×ºÊ¤ÏÄÀË×¤ÎºÝ¡¢Äê°÷¤¬¸Â¤é¤ì¤ëµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤òµñ¤ß¡¢µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ï¡¢ÄÀ¤ß¤æ¤¯µÒÁ¥Æâ¤ÇÏ·É×ÉØ¤¬Êú¤¤·¤á¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢É×ºÊ¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï¾èµÒ700¿Í°Ê¾å¤òµß½Ð¤·¤¿¾øµ¤Á¥¤ÎÁ¥Ä¹¤Ë°äÂ²¤¬Â£¤Ã¤¿ÊÌ¤Î¶â¤Î²ûÃæ»þ·×¤Ç156Ëü¥Ý¥ó¥É¡£