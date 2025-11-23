Æ¬¤Î°¤¤¿Í¤Ï¡Ö¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¡×¡£¤¸¤ã¤¢¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¡©
Æ¬¤Î°¤¤¿Í¤Ï¡Ö¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¡×¡£¤¸¤ã¤¢¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£
¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ëµ©Âå¤Îµ¯¶È²È¡¢º´Æ£¹ÒÍÛ»á¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡©¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í»¡¤·¤¿Ä¶¡¦´üÂÔºî¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¡£ÎáÏÂ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°æ¾å¾°Ìï¡¢Æ£°æÁïÂÀ¡Ä¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¡ÖÎôÅù´¶¡×¤òÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤¹¤ë
¡¡Ã¯¤·¤â°ìÅÙ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂ¾¿Í¤è¤êÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÎôÅù´¶¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¯°·¤¨¤ÐÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÎôÅù´¶¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎôÅù´¶¡×¤ÎËÜ¼Á
¡¡ÎôÅù´¶¤Ï¡ÖÈæ³Ó¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¿´Íý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¶ì¤·¤¤´¶¾ð¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢²þÁ±¤äÄ©Àï¤Ø¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢ÎôÅù´¶¤ò¤É¤¦²ò¼á¤¹¤ë¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎôÅù´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊú¤¨¹þ¤à¤È¡¢¼«¿®¤ò¼º¤¤¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÆ¬¤Î°¤¤¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¡¢ÅØÎÏ¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÎôÅù´¶¤Ï¼«¸ÊÈÝÄê¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ëÎôÅù´¶¤Ï¡¢ÄäÂÚ¤äÄü¤á¤òÀ¸¤à´í¸±¤Ê´¶¾ð¤Ç¤¹¡£
À®Ä¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ë
¡¡ÎôÅù´¶¤òÀ®Ä¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤òÂ¾¿Í¤«¤é¼«Ê¬¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¡¡ºòÆü¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¤âÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¾®¤µ¤Ê½¬´·¤ò¼é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡¢ÎôÅù´¶¤Ï¡Ö²þÁ±°ÕÍß¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¡¢ÎôÅù´¶¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎôÅù´¶¤Ï°·¤¤Êý¼¡Âè¤ÇÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î´ð½à¤Ç¿ÊÊâ¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎôÅù´¶¤ò²þÁ±°ÕÍß¤ËÅ¾´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã¸¡¹¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤Î¼ÂÁ©¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢ÎôÅù´¶¤ò¶²¤ì¤º¡¢À®Ä¹¤ÎÎÈ¤È¤·¤Æ¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1986Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2007Ç¯¤ËIT´ë¶È¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢À¤³¦8¥õ¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£2015Ç¯¤Ë20Âå¤ÇÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤Ë±§Ãè³«È¯¤òÌÜÅª¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤òÁÏ¶È¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËSNS¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¤È±§Ãè³«È¯¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Ï¡¢±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢JAXA¤ä¹ñÏ¢¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡ÖForbes¡×¤Î30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë30¿Í¡ÊForbes 30 Under 30 Asia¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¿·´©¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï8.5ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¯YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´Æ£¹ÒÍÛ¤Î±§Ãè²ñµÄ¡×https://youtube.com/@ka2aki86 ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£