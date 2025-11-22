¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¡¡¶¶²¼Å°»á¤ËÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹ÌäÂê¤ÇàÏÀÇËá¤µ¤ìÌÔ¹³µÄ¡Ö¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¡ª¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤¬£²£²Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¶¶²¼Å°»á¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òàÏÀÇËá¤µ¤ìÌÔ¹³µÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¡Ö³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¡×¤ò¼õ¤±¼º¿¦¤·¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµªÁ°»ÔÄ¹¤¬¡¢½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬º®ÌÂ¤ò¿¼¤á¤ë¡£°ì²ó¿È¤ò°ú¤¯¤Ù¤¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤Ô¤·¤ã¤ê¡£¶¶²¼»á¤â¡Öº£¤ÎÀ¯¼£²È¤ÏÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¡£Î©¸õÊä¶Ø»ß¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢£²²óÉÔ¿®Ç¤¼õ¤±¤¿¿Í¤¬Áªµó¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¿ùÂ¼»á¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¥Þ¥¸¥á¤ÊÎ®¤ì¤ÇÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¶¦±é¼Ô¤¬Çú¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¿¥³¥á¥ó¥È¤È¤¢¤Þ¤ê¤ËÎ®¤ì¤¬°ã¤¦¤â¤ó¤Ç¤Í¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥é¥¤¥È¤Ê´¶¤¸¤ÇÍè¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¿¿·õ¤ÊÎ®¤ì¤ÇÍè¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¥é¥¤¥È¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿ùÂ¼»á¤Ï¡Ö¥é¥¤¥È¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ë»ä¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¤Í¡¢¤³¤ì¤Ï³Ø½Ñ¸¦µæ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÇº¤ó¤Ç¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤ì¤À¤±¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ÈàÃíÊ¸ÄÌ¤êá¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤âÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤È¤¤Ã¤ÆÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë·ÐÎò½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤«¤É¤¦¤«Áª´É¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó½ÐºÑ¤«¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤°¤é¤¤¤Ï¡¢Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢·ÐÎòº¾¾Î¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Í¸¢¼Ô¤ÎÌÜ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Èà¿¿·õá¤ËÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤³¤ì¤Ë¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¾ÚÌÀ½ñ¤Î¿¿µ¶¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥¤¥ä¤Ê¤ó¤ÇÁª´É¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£»×¤ï¤ÌàÀµÏÀá¤Ë¿ùÂ¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤â¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¢¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë¡¢°ìÈ¯ÌÜ¤«¤éÏÀÇË¤µ¤ì¤Æ¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ì¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤Î¼Ü¤òËä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£