元衆議院議員の杉村太蔵氏が１８日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、日本維新の会・吉村洋文代表へ、今国会で主張していた議員定数削減法案が成立見送りとなったことに「吉村代表の責任もあるというのが僕の考え」と主張をぶつけた。この日は吉村代表がスタジオ生出演。今年中に議員定数削減法案を通すと主張し、自民党との連立を組んだものの、結局今国会での成立は見送り。来年の通常国会での継続審議となった。杉村氏