2月8日に投開票が行われた衆議院議員選挙では自民党が316議席を獲得する圧勝を見せたが、その中でフレッシュな新人議員も誕生した。25歳で当選、村木汀議員「衆議院議員選挙に出馬できる被選挙権は25歳以上ですが、比例北海道ブロックで25歳の村木汀（むらき・なぎさ）さんが初当選を果たしました。村木さんは比例単独の出馬で名簿の記載順位は14