µªÊ¿Íü²Ö¡¢¥é¥Õ¤Ê¥¸¥ãー¥¸»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡×¡Ö°ÂÄê¤Î²Ä°¦¤µ¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤ÎµªÊ¿Íü²Ö¡Ê23¡Ë¤¬11·î16Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Àëºà¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ê¤«¤·¤óÀëºà¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎºÝ¤Î¥Çー¥¿¤òÂçÎÌ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶»¤Ë¡ÖTOYOTA¡¡Æü½»¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿¥¸¥ãー¥¸¤òÃå¤¿µªÊ¿¤Î¼Ì¿¿¡£°Ø»Ò¤Î¾å¤Ç¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£µªÊ¿¤Ï¡Ö¤Á¤é¤Ã¤È¥Ô¥ó¼Ì¿¿¤ò¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡¡ÁÇÅ¨¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¥é¥Õ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î»£±Æ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡×¡Ö¥é¥Õ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÍü²Ö¤Á¤ã¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¸¥ãー¥¸»Ñ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤»Ð¤µ¤ó¡×¡Ö°ÂÄê¤Î²Ä°¦¤µ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£