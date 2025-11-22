この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「アニメが大好きな人にインタビュー」では、原宿の「三と二分の一原宿店」でスタッフを務める二十歳の大学生、アニメオタクさんが登場し、自身のアニメ愛について率直に語った。

最初の質問で貯金額を聞かれると、「10万ぐらい」と即答。そして、片耳から流れる音楽については「アニソン聞いてます」と明言し、「青函飛行っていう歌とか」を挙げるなど、日常的にアニメソングに親しんでいる様子がうかがえた。

お気に入りのアニメには「ラブライブ」を挙げ、中でも矢沢ニコが“一番好き”と断言。その理由について、「アイドルになりたいひたむきな思いとツインテールっていうのが大好きです」と力を込め、「ひたむきな思いとツインテールはどっちが好きですか？」という鋭い質問に対しては、「ギリツインテールです」と本音を明かし、会場を沸かせた。

「ニコはどこにいるんですか？」という問いには、「俺の脳内にしっかり存在してるんで大丈夫です」とユーモラスに答え、「ニコは二次元ですよね？」という続く質問にも「二次元です」と即答。しかし現実の恋愛について聞かれると、「三次元の彼女はいないです。でもニコを超える女性はなかなかいないです。もちろん」と、現実より二次元への揺るぎない愛を強調。その理由を「愛はただなんで」と語るなど、“二次元愛はプライスレス”という独自の哲学を披露した。

最後に矢沢ニコへのメッセージを求められると、「これからもよろしくお願いします」と微笑みを浮かべ、動画を締めくくった。

