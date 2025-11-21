¡ÚÆ®ÉÂ¡Û¡Ö±¢Éô¡×¤Ë¤Ç¤¤¿¡ÈÄÙáç¡É¤ÏÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤·ãÄË¤ÈÉÔÀµ½Ð·ì¤Ç¶²ÉÝ¡Ä¡Ô¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¡Õ
ÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤ÏÆÍÁ³Ë¬¤ì¤¿――¡£Å¾¿¦¤·¤ÆÈ¾Ç¯¡¢»Å»ö¤Ë¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢¤¤¤º¤ß¤µ¤ó¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¡×¤Ç¤·¤¿¡£·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÂ²¤È»Å»ö¤Î»Ù¤¨¤òÎÈ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¤¤º¤ß¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÆ®ÉÂ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¡¦ÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯2·î¼èºà¡£
ÂÎ¸³¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
¤¤¤º¤ß¤µ¤ó¡Ê²¾¾Î¡Ë
É×¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤Î20Âå½÷À¡£2021Ç¯3·î¤ËÏÓ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¸ªÄË¡¢À´ï¤ÎÄÙáç¡¢º¸âÛ¤Î½¼·ì¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Ë¥¥Ó¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¡£ºÇ½é¤Î»ºÉØ¿Í²Ê¤Ç¤Ï¡ÖÀ´ï¥Ø¥ë¥Ú¥¹¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2·ïÌÜ¤Î»ºÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£2021Ç¯4·î¤ËÂç³ØÉÂ±¡¤Î¸¡ºº¤Ç¡Ö·ëÀáÀ¹ÈÈÃ¡×¤È¡ÖÉÔÁ´·¿¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
µ»ö´Æ½¤°å»Õ¡§
ÉûÅç ÍµÂÀÏº¡Ê²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø°å³ØÉô·ì±Õ¡¦ÌÈ±Ö¡¦´¶À÷¾ÉÆâ²Ê¡Ë
¢¨ÀèÀ¸¤Ïµ»ö¤ò´Æ½¤¤·¤¿°å»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ®ÉÂ¼Ô¤ÎÃ´Åö°å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸ªÄË¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¼¡¡¹¤È°ÛÊÑ¤¬¸½¤ì¤ëÂÎ
ÊÔ½¸Éô
½é¤á¤Ë¤¤¤º¤ß¤µ¤ó¤¬È¯¾É¤·¤¿¡Ö¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¤¤¤º¤ß¤µ¤ó
¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¤Ï¡Ö¸ý¹ÐÆâ¤ÎÄÙáç¡ÊºÆÈ¯À¥¢¥Õ¥¿ÀÄÙáç¡Ë¡×¡ÖÀ´ï¤ÎÄÙáç¡×¡ÖÈéÉæ¾É¾õ¡×¡Ö´ã¾É¾õ¡×¤Î4¤Ä¤Î¾É¾õ¤ò¼ç¾É¾õ¤È¤¹¤ëÁ´¿ÈÀ±ê¾ÉÀ¼À´µ¤Ç¤¹¡£4¤Ä¤Î¼ç¾É¾õ¤¹¤Ù¤Æ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È´°Á´·¿¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¡¢¼ç¾É¾õ¤¬1～2¸Ä¤ÈÉû¾É¾õ¤Ç¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÔÁ´·¿¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¼ç¾É¾õ¤Î¤¦¤Á¸ýÆâ±ê°Ê³°¤Î3¤Ä¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÉÔÁ´·¿¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤È¿ÇÃÇ¤Þ¤Ç¤Î·Ð²á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤º¤ß¤µ¤ó
»ä¤¬¸½ºß¤Î»Å»ö¤ËÅ¾¿¦¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤Û¤É·Ð²á¤·¤¿2021Ç¯3·îËöº¢¡¢ÆÍÁ³ÏÓ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¸ª¤ÎÄË¤ß¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¿Ç¤·¤¿À°·Á³°²Ê¤ÇÄË¤ß»ß¤á¤Î¥»¥ì¥³¥¥·¥Ö¤ò½èÊý¤µ¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÄË¤ß¤¬¸½¤ì¤Æ1½µ´Ö¸å¤Ëº£ÅÙ¤Ï±¢Éô¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ºÉØ¿Í²Ê¤Ç¤Ï¡ÖÀ´ï¥Ø¥ë¥Ú¥¹¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëº¸ÌÜ¤Ë½ÅÅÙ¤Î½¼·ì¡¢´é¤«¤é¶»Éô¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÎÌ¤Î¥Ë¥¥Ó¤â¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¤¤¤í¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÂ±¡¤Ç¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¤¤º¤ß¤µ¤ó
À´ï¥Ø¥ë¥Ú¥¹¤ÎÌô¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ1½µ´Ö¤Û¤ÉÆâÉþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¸þ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤·¤í±¢Éô¤ÎÄÙáç¤ÎÄË¤ß¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤·ãÄË¤ÈÉÔÀµ½Ð·ì¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î»ºÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀ´ï¤ÎÄÙáç¤«¤é¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¤Îµ¿¤¤¤¢¤ê¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤Ø¤Î¾Ò²ð¾õ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÉÂ±¡¤Ç¤ÏÈéÉæ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¥Ë¥¥ÓÉôÊ¬¤ò°ìÉôÀÚ½ü¤·¡¢ÉÂÍý¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈéÉæ²Ê¤«¤é¤Ï¥³¥ë¥Ò¥Á¥ó¡Ê¹³±ê¾ÉÌô¡Ë¤¬½èÊý¤µ¤ì¡¢´ØÀá±ê¤Ï¾¯¤·ÏÂ¤é¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡¢ÇÓÇ¢ÄË¤â½±¤Ã¤Æ¤¤Æ²æËý¤Î¸Â³¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¤Î²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¤É¤¦¿ÇÃÇ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¤¤º¤ß¤µ¤ó
ÄË¤ß¤Ë²æËý¤Ç¤¤ºÍ½ÌóÆü¤òÁá¤á¤ÆÂç³ØÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥×¥ì¥É¥Ë¥ó20mg¤¬½èÊý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¥É¥Ë¥ó¤òÆâÉþ¤·¤¿Æü¤ÏÂÎ¤ÎÄË¤ß¤òËº¤ì¤Æ¤°¤Ã¤¹¤ê¤ÈÌ²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÉÔÁ´·¿¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢»ä¤¬¥Ë¥¥Ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï·ëÀáÀ¹ÈÈÃ¡¢º¸ÌÜ¤Î½¼·ì¤Ï¤Ö¤É¤¦Ëì±ê¤Î´ãÄì½Ð·ì¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¤Ï´ã¾É¾õ¤Ç»ëÎÏÄã²¼¤òµ¯¤³¤¹Êý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ß¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¤¤º¤ß¤µ¤ó
»ä¤Ï¹¬¤¤¤Ë¤â¥ê¥ó¥Ç¥í¥óÅÀ´ã¤¬ÎÉ¤¯¸ú¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢»ëÎÏÄã²¼¤Ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¤Ï¿ÇÃÇ³ÎÄê¤¬Æñ¤·¤¯¡¢µ¿¤¤¤Î¾õÂÖ¤Ç²¿½½Ç¯¤â²á¤´¤¹Êý¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÁá´üÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¤Û¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆñÉÂ¡¦¼ºÌÀ¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ç°ì»þ¤ÏÌ¿¤òÀä¤Ä¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿
ÊÔ½¸Éô
ÉÔÁ´·¿¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¤È¤Î³ÎÄê¿ÇÃÇ¤¬¤µ¤ì¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¤¤º¤ß¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥³¥ë¥Ò¥Á¥ó¤ÎÆâÉþ¤È¥ê¥ó¥Ç¥í¥óÅÀ´ã¤ò¹Ô¤¤¡¢±ê¾É¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«·Ð²á´Ñ»¡¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ä¤ÏÀ´ï¤ÎÄÙáç¤Ë¤è¤ëÄË¤ß¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥×¥ì¥É¥Ë¥ó¼£ÎÅ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥É¥Ë¥ó¤ÎÎÌ¤Ï½ù¡¹¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ÎÀâÌÀ¤âÃúÇ«¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤¡¢»ä¤Ï¥×¥ì¥É¥Ë¥ó20mg¤ò°û¤ß»Ï¤á¤¿Æü¤«¤é¤°¤ó¤°¤ó²óÉü¤·¤¿¤¿¤á¡¢½çÄ´¤Ë¥×¥ì¥É¥Ë¥ó¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
20Âå¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇÉÂµ¤¤¬È½ÌÀ¤·¤¿»þ¤ÏÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ß¤µ¤ó
Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï²¿¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¡×¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡ÖÆñÉÂ¡×¡Ö¼£¤é¤Ê¤¤ÉÂµ¤¡×¡Ö¼ºÌÀ¤¹¤ë¶²¤ì¡×¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é¥×¥ì¥É¥Ë¥óÆâÉþÁ°¤Ï¡ÖÄË¤ß¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤Ë¤ÏÌ¿¤òÀä¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÅ¾¿¦¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤ì¤Û¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¤º¤ß¤µ¤ó
²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤È»Å»ö¤¬Â³¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Å»öÃæ¤ÏË»¤·¤¯¤ÆÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ëÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ö°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¿¦¾ì¤Ï»ä¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤â¿¼¤¯Íý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¼Ò¤ÎÄ´À°¤ä½ÐÄ¥¤â¶¯À©¤µ¤ì¤º¡¢ÄÌ±¡¤ÇµÙ¤ß¤òÉÑÈË¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÍý²ò¤Ï¤È¤Æ¤â½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤Ï¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂ¤Î¿ÇÃÇ¸å¤Ë·ëº§¡¢´²²ò¸å¤Ë¤ÏÇ¥¿±¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£»à»º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ÎÊý¤Ï¤¤¤Ä¤âÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤â¤·²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¤¤¤º¤ß¤µ¤ó
»ä¤Î¾ì¹ç¡¢Áá´ü¤Ë¥Ùー¥Á¥§¥Ã¥ÈÉÂµ¿¤¤¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤Ø¤Î¼õ¿Ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ëÎÏÄã²¼¤â¤»¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ï¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
