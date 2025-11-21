この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大阪・鶴見緑地で「クラフト餃子フェス」開幕 全国の人気餃子店13店舗が出店

花博記念公園鶴見緑地（大阪市鶴見区）大芝生で11月19日、フードイベント「クラフト餃子フェス OSAKA 2025」が始まった。



同イベントはこれまで大阪城公園で開催されてきた人気イベントで、今回初めて鶴見緑地で実施する。「クラフト餃子」は、皮や餡、タレまで職人が徹底的にこだわって作る餃子のこと。北海道から福岡まで全国の人気店13店舗が集まり、25種類の餃子を提供する。



開催時間は平日11時～19時、土曜・日曜・祝日は10時～20時。入場無料（飲食代別途）。今月24日まで。

