まもなくW杯抽選会！日本にとってベストな組は？ 海外記者の見解に大納得「超難敵と当たっても『世界の終わり』ではない」
森保ジャパンは11月14日にガーナを２−０、18日にボリビアを３−０で撃破。先月のブラジル戦と合わせ、３連勝で2025年を締め括った。
年内の戦いを終えた今、俄然注目を集めているのは、現地時間12月５日にアメリカで行なわれる北中米ワールドカップの組分け抽選会だ。
本気で優勝を目ざす日本にとって、どんな組に入るのがベストなのか。日本サッカーを熟知するブラジル人ジャーナリスト、チアゴ・ボンテンポ氏に見解を求めると、納得の答えが返ってきた。
「過去のワールドカップでの経験を考えると、日本は難しい相手と戦う方が良いのかもしれません。日本が最も良いパフォーマンスを見せたのは、いつだって強豪相手の時でした。逆に、日本より弱い相手との試合では、普段通りの良い試合ができていない印象が残っています。
もちろん、いわゆる『死の組』に入りたいわけではありませんが、すごく難しい相手と当たったとしても、それは『世界の終わり』ではないと思います（笑）」
確かに、日本は前回のカタール・ワールドカップで、優勝経験のある格上ドイツとスペインを撃破。その一方で、FIFAランキングでは格下のコスタリカに敗れた。
今回はどの国とグループステージ突破を争うのか。チアゴ氏も母国ブラジルと日本の“行き先”をとても楽しみにしている様子だ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番
