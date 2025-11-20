AmazonブラックフライデーにApple iPadシリーズが登場へ。21日0時からSALE開始
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon ブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
Apple iPadシリーズも先行セールから登場予定。人気商品は数時間で売り切れることもあるので、購入予定の人はスタートダッシュが肝心ですよ。
超高速のA16チップを搭載したことで、パフォーマンスが大きく向上。ビデオ編集や絵を描く、ノートをとるなど、複数のアプリをシームレスに使う作業が簡単にできます。1日中使えるバッテリーを搭載しており、仕事はもちろん、遊びもこれ1台で楽しめます。
グラフィックスを駆使したゲームプレイでも、マルチタスキングでも安定したパフォーマンスを発揮。一日中使えるバッテリー搭載で、仕事も遊びも好きな場所で好きなだけ楽しめます。さらに、Apple独自のAI「Apple Intelligence」が文章を書いたり、自分を表現したり、様々なタスクを簡単にこなせるようサポートします。
8.3インチのボディに超高速のA17 Pro チップを搭載。Apple Pencil Pro対応で、メモを取るのも、写真やビデオを編集するのも自由自在です。
ジェスチャーや触覚フィードバックにより、シームレスに流れるように制作を進められる「Apple Pencil Pro」。ピクセルレベルの精度、傾きと圧力を感知するセンサー、低レイテンシーも魅力です。デバイスにマグネットで取りつければ、ワイヤレスでペアリングと充電ができます。
互換性：13インチ iPad Pro（M4）、11インチ iPad Pro（M4）、13インチ iPad Air（M2とM3）、11インチ iPad Air（M2とM3）、iPad mini（A17 Pro）
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6- シルバー + 2年延長保証 AppleCare+ for iPad(A16)
11/21にセール開始予定
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Intelligenceが作業をサポートしてくれる「11インチ iPad Air」
Apple 11 インチ iPad Air (M3):128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E- スペースグレイ + 2年延長保証 AppleCare+ for 11インチiPad Air(M3)
11/21にセール開始予定
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
一日中使えるロングバッテリー。Apple Pencil Pro対応の「iPad mini（A17）」
直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」
その他のセール予定商品
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
