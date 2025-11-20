AmazonブラックフライデーにApple iPadシリーズが登場へ。21日0時からSALE開始
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon ブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

Apple iPadシリーズも先行セールから登場予定。人気商品は数時間で売り切れることもあるので、購入予定の人はスタートダッシュが肝心ですよ。

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」


超高速のA16チップを搭載したことで、パフォーマンスが大きく向上。ビデオ編集や絵を描く、ノートをとるなど、複数のアプリをシームレスに使う作業が簡単にできます。1日中使えるバッテリーを搭載しており、仕事はもちろん、遊びもこれ1台で楽しめます。

Apple(アップル)

Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6- シルバー + 2年延長保証 AppleCare+ for iPad(A16)

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Apple Intelligenceが作業をサポートしてくれる「11インチ iPad Air」


グラフィックスを駆使したゲームプレイでも、マルチタスキングでも安定したパフォーマンスを発揮。一日中使えるバッテリー搭載で、仕事も遊びも好きな場所で好きなだけ楽しめます。さらに、Apple独自のAI「Apple Intelligence」が文章を書いたり、自分を表現したり、様々なタスクを簡単にこなせるようサポートします。

Apple(アップル)

Apple 11 インチ iPad Air (M3):128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E- スペースグレイ + 2年延長保証 AppleCare+ for 11インチiPad Air(M3)

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、1TB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



一日中使えるロングバッテリー。Apple Pencil Pro対応の「iPad mini（A17）」


8.3インチのボディに超高速のA17 Pro チップを搭載。Apple Pencil Pro対応で、メモを取るのも、写真やビデオを編集するのも自由自在です。

Apple(アップル)

Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? スペースグレイ

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? ブルー

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、512GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? スペースグレイ

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」


ジェスチャーや触覚フィードバックにより、シームレスに流れるように制作を進められる「Apple Pencil Pro」。ピクセルレベルの精度、傾きと圧力を感知するセンサー、低レイテンシーも魅力です。デバイスにマグネットで取りつければ、ワイヤレスでペアリングと充電ができます。

互換性：13インチ iPad Pro（M4）、11インチ iPad Pro（M4）、13インチ iPad Air（M2とM3）、11インチ iPad Air（M2とM3）、iPad mini（A17 Pro）

Apple(アップル)

Apple Pencil Pro

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


Apple(アップル)

Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応

11/24にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

iPhone 14 128GB ミッドナイト

11/24にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: 16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ - ミッドナイト + 3年延長保証 AppleCare+ for 13インチMacBook Air(M4)

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 46mmシルバーアルミニウムケースとデニムスポーツバンド - S/Mを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります