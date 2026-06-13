◇インターリーグホワイトソックス8−2ドジャース（2026年6月12日シカゴ）ホワイトソックスは12日（日本時間13日）、本拠でのドジャース戦で逆転勝利し3連勝。地区首位を守った。1−2の5回、相手先発・佐々木朗希を攻め立て四球と安打で無死一、二塁の好機をつくると、1番・アントナッチの右前適時打で同点。なおも一、三塁から元ドジャースのバルガスが適時二塁打を放って勝ち越しに成功した。その後、1死満塁からB・