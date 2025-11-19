ダウンスケールで4Kと1080p同時出力可能なHDMI分配器
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、出力2にダウンスケーラーを搭載し、4Kと1080pなど異解像度のディスプレイを最適表示で同時接続可能な4K/60Hz・HDR対応のHDMI分配器（2分配）「400-VGA030」を発売した。
■解像度の異なる2台のディスプレイを接続し同時出力できる
本製品は、解像度の異なる2台のディスプレイを接続し同時出力することも可能なHDMI分配器。
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器（ディスプレイ・プロジェクター等）に同時に分配出力できる。
出力2にはダウンスケーラー機能を搭載しており、例えば出力1には4Kディスプレイを接続し、ポート2側には1080pディスプレイを接続してもそれぞれの機器にあった最適な解像度で映像表示することができる。
4K/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できる。
高輝度HDR（ハイダイナミックレンジ）映像に対応しており、HDCP2.2にも対応している。
ケーブル一体型のため設置コストを抑えて導入することができる。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応している。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用し、サビに強く信号劣化を防ぐ。
本製品のサイズはW6.55×D5.55×H1.6cm、 重量は78g。
■ダウンスケールで4Kと1080p同時出力可能なHDMI分配器「400-VGA030」
