18日行われた日本と中国の外務省の局長級会談から一夜明けた19日、中国メディアは「日中関係の悪化こそが、日本の存立危機事態だ」などと激しく日本を批判しました。

中国共産党系の「環球時報」は連日一面で、高市首相の台湾有事をめぐる発言を取り上げていますが、18日の会談については、「中国からの要求に対して、日本は明確な答えを出さなければいけない」として高市首相が台湾有事をめぐる発言を撤回するよう主張しました。

また、「日中関係の悪化こそが、日本の存立危機事態だ」などと報じました。

また、中国共産党機関紙「人民日報」は、「日中関係の悪化は、必ず自らに跳ね返る」との見出しで、「高市氏は自ら中日関係に投げ入れた『毒』を、解消させなければいけない」との社説を掲載しました。

さらに、中国のSNSでは、18日の外務省の金井アジア大洋州局長と中国外務省の劉勁松アジア局長との会談後の2人の様子を捉えた映像や写真が拡散されています。

金井局長が中国の劉局長に対して頭を下げているようにみえる場面を切り取り、「日本の公務員は頭を低くして、 中国側の話を聞いた」とする投稿が反響を呼んでいます。

また、 中国 のネット メディア は、劉局長本人に話を聞き、ポケットに手を入れていた理由について「寒いし、握手するのも不便だった」と話したと報じました。