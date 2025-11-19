【SILENT HILL f #7 加藤小夏】 11月18日 配信

俳優の加藤小夏さんは11月18日、表彰イベント「The Game Awards」ベストパフォーマンス（Best Performance）部門ノミネートの喜びを自身のYouTube配信チャンネル内で報告した。

加藤小夏さんは、9月25日に発売したサイコロジカルホラー「サイレントヒルf」にて、主人公の雛子役を務めている。ベストパフォーマンス部門は、ゲーム内キャラクターを演じた役者を表彰するもので、加藤さんのほか「ゴースト・オブ・ヨウテイ」篤役のエリカ・イシイさんなどもノミネートされている。

また、「サイレントヒルf」は、Best PerformanceのほかにBest Narrative、Best Audio Designにもノミネートされている。

加藤さんは11月18日21時ごろより「サイレントヒルf」の実況プレイを配信し、その中でノミネートについて「撮影時の私に聞かせてあげたい。本当に嬉しい」と喜びを報告した。

特に雛子と雛子が対峙するシーンでは、「本当にしんどくて。何がなんだかわからなくなった。人生で初めてですこんなこと」と精神的に辛く、相手役の役者に無言でなぐさめてもらうこともあったそう。「いっぱい支えてもらいながら2年、3年かけて完成したものが、こうやって評価されるのは本当に本当に嬉しいです」と視聴者に伝えた。

なお加藤さんの「サイレントヒルf」実況は1周目の戎ヶ丘中学校をクリアしたところまで進んでいる。受賞の行方と合わせて、今後の実況プレイもぜひ楽しみにしたい。

