「デザイナー団体の代表にインタビュー」と題した動画で、62歳のファッションジャーナリストでデザイナー団体代表のデザイナーさんが登場。動画内では、自身のキャリアや現在のライフスタイル、そして若者に向けたメッセージを語った。



デザイナーさんは、主にファッション分野の取材執筆やウェブメディアへの寄稿活動を行う傍ら、デザイナー団体の代表として展示会の開催などにも携わっているとのこと。収入については「自営のと合わせて4桁前」と明かし、幅広く活躍している様子がうかがえる。



最近の感性やセンスについて問われると、「絶対、衰えてると思います」と正直に語り、「分かりやすく言うと、こういうTikTokだったりとか、そういうのはほとんど見ない」と明かした。一方で、「そういうのも若い世代に託して、自分は逆に彼らが持ってない知見とか経験値をどう生かすかっていうことを考えてやっていけばいいかな」と、自らの“経験値”を武器に活動していることを語った。



また、最近購入した大きな買い物については「カブリオレ、BM-220買いまして」と愛車を紹介し、その価格は「300ちょっと」と明かした。気になる貯金額の質問には、「1億の半分まではいかないです」と笑いつつも、「やっぱり老後の不安が。2000万円でなんとかなるとか言ってたのが、今そんな状況じゃないじゃないですか」と、リアルな老後への不安も吐露。



最後に、若い世代に向けて「我慢が足りないなって思うこともあるんで、石の上にも3年っていう言葉ありますけど、何か新しいことやろうとすると3年ぐらいかかるんで、そこまでやった上で動き出すみたいなことをやってほしい」とアドバイスを送り、インタビューを締めくくった。