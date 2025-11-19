「松田翔太」の“愛車”400万円超え「高級バイク」がスゴイ！ 「似合いすぎる」イケメン俳優の「スポーツモデルたち」とは
似合いすぎる愛車とは？
俳優の松田翔太さんといえば、俳優としての確かな演技力に加え、バイクやクルマ好きとしても知られています。
SNSでは、愛車との写真がたびたび投稿されており、ファンの間でも注目を集めてきました。ではこれまでどのようなバイクを、どんなスタイルで楽しんでいるのでしょうか。
【画像】超カッコイイ！ 「松田翔太」×「高級バイク」の姿を画像で見る！
2021年12月、松田さんは「初めてのハーレー 嬉しいなホント」とインスタグラムで報告。愛車として紹介されたのは、ハーレーダビッドソン「スポーツスター」です。
スポーツスターは1957年に登場したハーレーダビッドソンの代表的シリーズで、扱いやすいサイズ感や、シンプルなフレーム構造によるカスタムの自由度の高さが特徴です。
エンジンには、長らく空冷Vツインエンジンを搭載。排気量は883ccと1200ccの2種類があり、街乗りからツーリングまで幅広く対応します。
2021年以降は、水冷Revolution Maxエンジンを搭載した「Sportster S」などの新型モデルも登場。従来とは異なる、スポーティな走行性能が特徴となっています。
価格帯はモデルや年式によって異なりますが、現在発売されている新車モデルではおよそ200万円。中古市場では状態により80万円〜150万円程度で取引されており、モデルによっては200万円を超えるものもあります。
松田さんのスポーツスターは、艶消しブラックを基調にメッキパーツがあしらわれた無骨なスタイル。カスタムショップによる仕上げで、ハーレーらしい重厚感とストリート感が融合した一台となっています。
2022年1月の投稿では、スポーツスターとの2ショットを披露。
投稿には「信号待ちとか高速の上走ってる時、なんかいろいろ考え事するんだけど、バイク降りた後、考えてた事忘れてスッキリしてんだよな」とつづられていました。
さらに最近では、2025年9月に40歳の誕生日を迎えたことをインスタグラムで報告し、バイクにまたがる写真を投稿。
赤いドゥカティのスーパースポーツに乗る姿が印象的で、コメントには「I’M THIRSTY! GIVE IT GAS!」と英語でつづられていました。
写真から確認できる車両は、イタリアの高級バイクメーカー・ドゥカティが手がけるスーパースポーツバイク「パニガーレV4」とみられます。イタリアンデザインの美しさと圧倒的なパフォーマンスを兼ね備えたモデルです。
パニガーレV4は、MotoGPマシン譲りのV型4気筒エンジンを搭載し、最高出力は216PS、最大トルクは124Nmを誇り、サーキットでも一般道でも高い走行性能を誇ります。
なお、現行モデルの価格（消費税込）はV4が323万9000円、V4 Sが414万1000円となっています。
松田さんの投稿では、赤いボディに合わせたヘルメットとジャケットを身にまとい、夜の首都高を背景にしたシーンが印象的でした。
※ ※ ※
これらの投稿には、ファンからも「バイクが似合いすぎる」「スタイルが完璧」「走る姿が見たい」といったコメントが多数寄せられており、存在感あるバイクスタイルに注目が集まっています。
今後も彼がどのようなバイクとともに、どんな風景を見せてくれるのか、目が離せません。