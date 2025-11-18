NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の公式Instagramが更新され、オフショットが公開された。

セットの町並みを背景に映るのは、浴衣姿で勢いよく駆け出すヘブン役のトミー・バストウと、その後ろを追いかけるトキ役・髙石あかり。軽やかなスキップ……のはずが、どこかリズムのずれたステップになってしまい、髙石が思わず笑いながら体を折り曲げる様子も収められている。テストとはいえ、二人の無邪気なはしゃぎぶりから、現場に漂う和やかな空気が伝わってくる一連のカットだ。

別の投稿では、町の薬舗の看板を背に、髙石、バストウ、そして柄本時生がビール瓶を手に並ぶ記念ショットも披露。ようやく“正体のわかった”ビールを掲げ、バストウがおどけたポーズを見せる一方で、柄本と髙石はどこか誇らしげにラベルを見せて立ち、劇中で重要な小道具となる飲み物との初めての対面を楽しんでいる。

今回のオフショットからは、不思議でどこかユーモラスな世界観を支えるキャストたちの信頼関係が垣間見えた。（文＝リアルサウンド編集部）