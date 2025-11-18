京都市動物園が「白いカラス」動画公開して反響 「なんと美しい」「ホントに居るんだ…」「なんと美しい」「神の使い」
京都市動物園の公式Xが17日に更新され、「白いカラス」が公開された。
【動画】京都市動物園が公開…レアな「白いカラス」の姿
Xでは園外でのことですが、、、先日、白いカラスを見つけました」と動画が公開。
「遺伝子の突然変異などで黒い色素が少ないと白いカラスになると考えらています。この個体はくちばしや目は黒いようなので、完全白化したアルビノではなく、部分白化した白変種と思われます（原文ママ）」と伝えた。
これに対して「白カラス、初めて見ます」「また、なんと美しい」「ホントに居るんだ…」「吉兆かな」「神の使いですね」など、驚きの声が広がっている。
