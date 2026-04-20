「病気を言い訳にしない！」。生まれながらに髪や肌が白いアルビノの双子として生まれたりり香さん。ポジティブな性格の明るい家族に育てられたおかげで、「精神的に鍛えられた」と話します。しかし、成長とともに自分が置かれている現状にだんだんと気づいていって。 【写真】透き通る肌に赤いリップが似合うアルビノのりり香さん（全11枚） 「NICUへ直行」驚きの中で始まった双子の人生 生まれながらに弱視で、年々