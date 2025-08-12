珍しい黄金ナマズが大分県中津市で見つかり、水族館「うみたまご」で展示が始まりました。 【写真を見る】希少な“黄金ナマズ”みつかる水族館「うみたまご」でお披露目大分 （八尋記者）「うみたまごに縁起のいい仲間が15年ぶりに加わりました。その正体は黄金のナマズです」 大分市のうみたまごで展示されているのは、遺伝子の突然変異により、黒い色素がないアルビノ個体のナマズで、7月に中津市を流れる山国川水系の用