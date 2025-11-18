「ESPNロサンゼルス」公式YouTubeで明かす

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、2年連続でワールドシリーズ（WS）制覇を成し遂げ、3年連続4度目のMVPを受賞する充実のシーズンを送った。人々の予想を超える異次元の活躍に、地元ロサンゼルスの実況陣も、もはやお手上げモードとなっている。

米スポーツ専門ラジオ局「ESPNロサンゼルス」公式YouTubeで、大谷の活躍にお手上げとなっていた地元実況陣の様子が明らかになった。

大谷が打っては3本塁打、投げては10奪三振と躍動したナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦。普段は米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で試合実況を務め、この試合は地元ラジオ局「KLAC」で実況していたスティーブン・ネルソン氏は、「毎日のように、前日を超えるショウヘイ・オオタニをどう表現するんだ？」と問われると、こう答えた。

「ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で3本目のホームランを打った時。僕はブースにいた自分とモー（解説のリック・マンデー氏）を録画していたんだ。僕が『どうにかしてください』と目配せすれば、彼も『君がどうにかしろ』という感じだったから『なんにもできないよ』と、ボディランゲージだけで50秒くらい無言で座っていた。ムーキーの打席が来たら、何も触れずに実況を始めた。何も言うことがないからね」

言葉のプロであるはずの実況も語彙が消失してしまったようだ。



（THE ANSWER編集部）