J2¹ß³Ê¤Î¿·³ã¡¢¼ç¾¡¦ËÙÊÆÍªÅÍ¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¡Ö¤³¤³¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï18Æü¡¢DFËÙÊÆÍªÅÍ¤È2026Ç¯2·î1Æü°Ê¹ß¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤»¤º¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÀÌóËþÎ»¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1994Ç¯9·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß31ºÐ¤ÎËÙÊÆ¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡Ê¸½¡§ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡Ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2013Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¤¿¡£2017Ç¯1·î¤Ë¿·³ã¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹¤È¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¸ø¼°ÀïÄÌ»»246»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·6¥´¡¼¥ë18¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2020Ç¯¤«¤é¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï26»î¹ç½Ð¾ì1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·³ã¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç4»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆJ2¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¡¢Âè36Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç4¾¡11Ê¬21ÇÔ¡¦¾¡¤ÁÅÀ¡Ö23¡×¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¡£¤¹¤Ç¤ËÃæÌî¹¬É×ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÈÆþ¹¾Å°´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙÊÆ¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Éã¤È¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤È¿·³ã¤ÎÃÏ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¤Þ¤À¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤É¤³¤«¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿¤³¤Î¿ôÇ¯¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤À°§»¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¿·³ã¤Ç¤ÎÎ¹¤ò°ì½ï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¢¥¤¥·¥Æ¥ë¥Ë¥¤¥¬¥¿¡×
