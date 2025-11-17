１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円６８銭前後と前週末午後５時時点に比べ横ばい圏。ユーロは１ユーロ＝１７９円４４銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５４円６０銭前後で推移していたが、午後０時１０分過ぎには１５４円７８銭前後へドル高・円安が進行。政府による経済対策の規模に関して、財務省は１７兆円台にする方向で調整に入ったと報じられ、市場には財政赤字拡大を警戒する円売りが優勢となった。また、米国で追加利下げに慎重な見方が増えていることも、ドル買い・円売りの要因となった。ただ、１５５円ラインに接近するとドルの上値は抑えられ、１５４円７０銭前後での一進一退の動きが強まった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６００ドル前後と同０．００３０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS