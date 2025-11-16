この記事は2025年6月17日に公開された記事を編集して再掲載しています。

防水スプレーや靴クリームなどのスニーカーケア用品を販売するコロンブス。今回は使い切りタイプでさっと使えるクリーニングシートをご紹介します。

「FRESH WIPES（フレッシュワイプス）」は汗拭きシートのような要領で、汚れた時にすぐ取り出して簡単に汚れを落とすことができるアイテム。

携帯できるコンパクトサイズかつ使い切りタイプなので、出張や旅行など持ち運びにも便利です。お出かけの時に一つバッグに忍ばせておけば、もし出先で靴が汚れてしまっても安心ですよ。

サッと取り出してすぐに使える

「FRESH WIPES」の特徴は使い勝手の良さです。

スニーカーの手入れって、「まず汚れを落として靴クリームを塗ってブラッシングして…」と、いろんなアイテムを用意しなければいけないイメージがありますよね。もちろん時間がゆっくりある時や家でのお手入れはそれがいいんですが、出先で思わぬ汚れがついてしまったり、家を出てから「なんか汚れてるぞ」と気づいたりした時、すぐ家に帰るわけにもいかず…。

そんな時はこの携帯用クリーニングシートで解決です。サッと取り出して靴を拭いてあげればもう大丈夫。ブラッシングなども必要なく簡単に汚れを落としてくれます。

シートタイプなので使った後の処理も簡単。面倒な荷物を増やす心配もありませんよ。

汚れ落とし効果に加え、防水・防汚効果も

また、汚れを落としてくれるのはもちろんのこと、防水と防汚効果も兼ね備えています。

シートで靴を拭いてから、約半日で汚れが付きづらくなり防水効果を発揮してくれます。弱酸性タイプのシートなので、お肌の弱い方にもオススメです。

たっぷり10枚入り

「FRESH WIPES」は150mm×200mmの使い捨てシートが10枚入り。値段も660円なので1枚あたり60円程度です。

お気に入りの靴をいつまでもキレイに長く使うために、汚れたらすぐに掃除したいですよね。お出かけの際は、常にカバンの中に入れて持ち運んでいつでも使えるように準備しておきましょう。

なお、使える素材は合皮・ツヤ革・合成底やコバ（ゴム・ウレタン）。スエードなどには使えないので、ご注意くださいね。

